Tak to je něco! Burešová šokovala fotkou ve svatebních šatech. „Krásná nevěsta,“ vzkazují lidé

Herečka a zpěvačka Eva Burešová již nějaký ten pátek randí s šéfkuchařem Přemkem Forejtem. Není tak divu, že se mnozí její fanoušci zajímají, zda se nechystá... 15.02.2022, Sputnik Česká republika

Na nové fotce, kterou Eva zveřejnila, je zachycena ve svatebních šatech. Jak ale upřesnila, o její svatbu v reálném životě nejde.Svatební šaty jsou jednoduché, s krajkovými rukávy. Jako doplněk zvolila jen jednoduchý náramek, vlasy si sepnula do drdolu a ani s líčením to nepřeháněla. A že jí to velmi slušelo, o tom není pochyb!Svědčí o tom i reakce fanoušků. Moderátorka Eva Decastelo nešetřila lichotkami. „To je nádherná fotka.“ Někteří zmiňovali i samotného Přemka. „Tak tohle je pro Přemka výzva. Jsi překrásná,“ zaznělo.Lidé Evě psali komentáře i v souvislosti s koncem Slunečné. „Tak hrozně se těším, ale zároveň vím, že to bude naposledy,“ napsala jedna ze sledujících.Všem se Eva jako nevěsta zamlouvala. Někteří ji dokonce označovali za princeznu. „Nádherná fotka. Vypadáte jako princezna.“Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas, skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v seriálu Slunečná.Co se týče jejího osobního života, jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt. Forejt je český šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée, gastronom a vystupoval také jako porotce v pořadu MasterChef Česko na televizi Nova. Své zkušenosti nasbíral v Anglii v michelinských podnicích.Pár po dlouhých měsících mlžení potvrdil informace, že jsou spolu. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas. Pár společně vychovává dvě děti. Malou Stellu má Forejt z předešlého vztahu, stejně tak malý Nathaniel vzešel z již zaniklé lásky mezi Burešovou a hudebníkem Michaelem Krásným.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

