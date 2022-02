https://cz.sputniknews.com/20220215/tatinkovi-by-se-to-nelibilo-vrat-penize-dominika-gottova-se-oprela-do-ivany-kvuli-kompenzacim-17634389.html

„Tatínkovi by se to nelíbilo, vrať peníze.“ Dominika Gottová se opřela do Ivany kvůli kompenzacím

„Tatínkovi by se to nelíbilo, vrať peníze.“ Dominika Gottová se opřela do Ivany kvůli kompenzacím

Portál hlidacstatu.cz, který dohlíží na to, jak s našimi penězi hospodaří politici a úředníci, zveřejnil údaje, kolik peněz získaly bohaté celebrity během... 15.02.2022, Sputnik Česká republika

Částka se nezamlouvala ani Dominice Gottové, která Ivanu vyzvala, aby peníze vrátila, prý by se to nelíbilo ani tatínkovi.Podle údajů webu si měla společnost Karel Gott Agency, majitelkou které je Ivana Gottová, přijít na 1 322 000 Kč. Také společnost Tomáš Klus s. r. o. si v rámci programu Covid-kultura měla v rámci kompenzací připsat 1 200 000 korun.Dotace však dostaly i další hvězdy, je však nutné podotknout, že u nich se nejedná o tolik vysoké finanční částky. Například zpěvák Michal David celkově získal 210 tisíc korun, dotaci v hodnotě 60 tisíc korun dostala také zpěvačka Lucie Bílá.Tyto informace samozřejmě nastolily několik otázek převážně etického charakteru, zda to bohaté celebrity opravdu potřebovaly.Své k tomu řekla také dcera zesnulého Karla Gotta Dominika, která apelovala na Ivanu, aby peníze vrátila. Ta se domnívá, že by se to nelíbilo ani Karlu Gottovi.Rovněž uvedla, že někteří podnikatelé se dotací nedočkali a Ivana pobírala od státu tak vysoké částky.Nedávno jsme také informovali o tom, že Ivana Gottová měla přestat přispívat na soukromý pokoj v domově důchodců matce Dominiky Gottové Antonii Zacpalové. Dominika měla najít pomoc u italského producenta a zpěváka Grillottiho, který sponzoruje také Dominiku. Oficiálně tyto informace Dominika nepotvrdila.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

