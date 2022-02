https://cz.sputniknews.com/20220215/toyota-pozastavi-vyrobu-vozidel-ve-dvou-japonskych-zavodech-17620476.html

Toyota pozastaví výrobu vozidel ve dvou japonských závodech

Společnost Toyota v březnu 2022 pozastaví výrobu vozidel ve dvou svých závodech v Japonsku. Tisková služba společnosti o tom informovala 14. února. 15.02.2022, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že výroba aut bude pozastavena v závodech Toyota Motor Kyushu, která vyrábí modely Lexus NX, CT a UX, a Toyota Motor East Japan, která vyrábí modely Toyota C-HR a Aqua, Lexus ES a RX.Poznamenává se, že pozastavení výroby ve dvou japonských závodech je způsobeno nedostatkem polovodičů. V březnu 2022 Toyota celosvětově uvede na trh 950 tisíc automobilů, což je o 100 tisíc méně než ve stejném období loňského roku.Zmiňme, že v lednu informovala Toyota o tom, že rozhodla o pozastavení výroby na 21 linkách v jedenácti továrnách, příčinou tohoto rozhodnutí byla koronavirová pandemie a s ní spjatý částečný nedostatek automobilových dílů. V tiskové zprávě společnosti se uvádělo, že provoz továren v Japonsku byl pozastaven 21., 22. a 24. ledna. Je třeba také podotknout, že dříve byli odhaleni čtyři infikovaní koronavirem.Tesla a stažení z trhuAmerický výrobce elektroautomobilů Tesla stáhne 26,7 tisíc automobilů, které byly vyrobeny od roku 2020 do roku 2022. Důvodem jsou problémy s vyhříváním čelního skla, uvádí Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu USA (NHTSA).Staženy budou některé vozy Model S a Model Y z let 2020-2022, Model 3 z let 2021-2022 a Model X z let 2021-2022. Podle sdělení Tesla vydá příslušnou aktualizaci softwaru, která chybu opraví.Americká společnost Tesla Motors byla založena v roce 2003 jako vývojář a výrobce elektromobilů a souvisejících technologií. Sídlí v kalifornském městě Palo Alto. Kromě elektromobilů společnost vyrábí baterie a elektromotory s využitím vlastní technologie a prodává je dalším automobilkám, zejména Toyotě a Daimleru.Zakladatel Tesly Elon Musk prodal od začátku listopadu akcie společnosti v celkové částce přibližně 15 miliard dolarů, vyplývá z burzovních zpráv.Dne 22. prosince prodal Musk přes 934 000 akcií Tesly v částce něco přes 1,2 miliardy dolarů. Takže podle výpočtů Sputniku činila podle burzovních zpráv celková částka od chvíle oznámení prodeje akcií Tesly 15,1 miliardy dolarů.Musk zahájil prodej akcií Tesly 11. listopadu, tehdy prodal 4,5 milionu akcií ze svého balíku v celkové částce 5 miliard dolarů. Ke dni 22. prosince činila celková částka z prodeje akcií podle výpočtů Sputniku 13,9 miliardy dolarů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

