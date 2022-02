https://cz.sputniknews.com/20220215/unijni-totalita-eu-chce-jednotne-trestat-takzvane-projevy-nenavisti-17631321.html

Unijní totalita? EU chce jednotně trestat takzvané projevy nenávisti

Evropská komise navrhuje sjednotit definici projevů nenávisti coby trestného činu napříč unií. Ohrožuje to svobodu slova a politické postoje občanů. 15.02.2022, Sputnik Česká republika

Z Evropské unie se, co nevidět, stane Půlnoční království. Nejde o narážku na muslimský srpek měsíce. I když by se to dalo i tak pojmout. Pamatujete na nádhernou pohádku Pyšná princezna? Půlnoční království je země, kde jsou omezovány různé svobody. Je to stát věru nešťastný. A takový osud nám chystají páni z Bruselu.O co jde? Evropská komise přišla s návrhem, který chce unifikovat definici projevů nenávisti coby trestného činu napříč EU. To znamená, že by ČR měla podřídit svou definici trestných činů z nenávisti její podobě v západní Evropě a doplnit ji tedy o projevy nenávisti vůči minoritám, genderové ideologii, islamismu či změnám pohlaví u dětí.Upozornil na to český europoslanec Jan Zahradil. Politik varoval, že to bude mít zhoubné následky pro základní svobody lidí v členských státech Evropské unie.„Považuji to za nebezpečné otevírání Pandořiny skříňky, které ve svém nejkrajnějším důsledku může vést k omezení osobních či politických názorů, publikovaných online, v printech, na serverech či v el. médiích – tedy k omezení svobody projevu.Komise svoji snahu specificky odůvodňuje údajným nárůstem nenávistných projevů např. vůči migrantům, etnickým či náboženským menšinám či LGBT osobám. Právě k těmto tématům (migrace, islamizace, právní úpravy LGBT atd.) však probíhá v mnoha zemích leckdy poměrně vášnivá debata, v níž vede tenká – a citlivá – hranice mezi skutečným nenávistným projevem na jedné straně a osobním či politickým vyjádřením na straně druhé. Tato hranice je v různých státech různá: je vymezena jejich odlišnými kulturními, sociálními, ale i bezpečnostními potřebami, zvyklostmi a tradicemi. Je ale vymezena i odlišným jazykovým prostředím, vyjadřovacími prostředky, sémantikou, kontextem. Stručně řečeno: co by v jednom členském státě mohlo splňovat definici nenávistného, tedy trestného projevu, v jiném státě ji splňovat nemusí. A stranou nechávám i otázku rozdílných trestních postihů v různých zemích.Tedy: pokus o další de facto „europeizaci“ trestnosti tzv. nenávistných projevů je naprostým šlápnutím vedle. Jeho jediným důsledkem může být společenská frustrace, kdy lidé budou mít pocit, že jiný členský stát EU nebo instituce EU – a nikoliv české státní orgány – chtějí určit, co se smí/nesmí beztrestně říkat/psát a co se naopak bude/nebude trestat," napsal Zahradil na Facebooku.Český politik taktéž dodal, že český trestní zákoník uspokojivě a vyčerpávajícím způsobem definuje nenávistné projevy a jejich postih v paragrafu 356. „Připravme se dobře na stejné europokusy, až půjde o návrhy na potírání tzv. fake news a dezinfo – tam to bude možná ještě závažnější," poslal na konci svého příspěvku Zahradil varování.Naše doba je delikátní a přecitlivělá. Politici se snaží zalíbit všem, a proto bojují s projevy, které dříve byly kritikou, ale dnes jsou považovány za nenávistné projevy. Toto podkuřování některým skupinám voličů by však mělo mít své pevné hranice usazené v kultuře a zájmech většinové společnosti.Návrh Evropské komise je nebezpečný tím, že nastoluje možnosti pro diktát. Evropská unie měla být svobodným prostorem bez hranic. Ty státní jsou fakticky uzavřené a zavírají se i ty názorové.O návrhu Evropské komise unifikovat definici projevů nenávisti coby trestného činu Sputnik hovořil s poslankyní za SPD a místopředsedkyní sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou.„Je to nehoráznost, jak se nám EU pomalu snaží vměšovat i do našeho trestního řádu. Těmito implementacemi a podřizováním se spějeme k jednomu evropskému superstátu. Je zcela evidentní, že když nemohou protlačovat své ideologie v některých státech, tak na to jdou přes jeden celoevropský zákon. Nikdo neschvaluje násilí ani vyhrůžky, ale je dobré se zamyslet nad tím, zda jde vůbec trestat emoce, pokud nedojde k činu nebo k jeho pokusu? Nenávist je stejnou emocí jako mít někoho rád, nelze nikomu zakázat mít nějaké pocity anebo je ještě trestat.Naše Listina základních práv a svobod zaručuje lidem svobodu slova a projevu a cenzura je nepřípustná. Mnozí tady kritizují Čínu, která údajně filtruje a maže stránky na internetu nebo výrazy zpochybňující režim a lidé tam prý jsou za projevy na internetu zavíráni, ale my děláme to samé. Krok za krokem směřujeme k totalitnímu směru, stíháním lidí na internetu za nesouhlasné projevy k migrační politice EU a genderové ideologii," říká politička.Nevyznívá to tak, že Evropská komise chce omezit svobodu projevu a politické postoje občanů?„Jsou státy, kde se ideologie EU hůře protlačuje, a jednou z nich je Česká republika. Zajistí si tak jeden celoevropský zákon, exemplárně v každém státě někoho potrestají a zajistí si tak postupné podvolení všech národů. Když to nejde po dobrém, tak si to EU zajistí po svém a probruselské vlády ji rády půjdou na ruku. Jediným řešením je z EU odejít, protože pokud se včas nevzpamatujeme, tak se ocitneme v daleko horší době než před rokem 89," míní paní Maříková.Bude vůbec možné za pár let říkat v Evropské unii pravdu?„Pravdu už nyní nemůžete říkat, pokud vám v nejlepším případě nesmažou příspěvek nebo vás nezablokují, tak se můžete ocitnout také před soudem. Nikdy nevíte, co se komu urodí v mozečku a co si pod konkrétním příspěvkem představí. Nebude však trestán ten, kdo má hrůzostrašnou představivost a můžete se ptát, zda spíš myšlenky dotyčného nejsou nebezpečné, ale potrestán bude ten, kdo příspěvek napsal, ač na něm nemusí být nic nenávistného. Kdo to bude posuzovat, co je nenávistné? To, co je pro jednoho nenávistné, nemusí být pro druhého. Politickou korektností to začalo a cenzurou to končí," říká poslankyně za SPD Karla Maříková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

