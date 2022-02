V Číně byly objeveny pozůstatky starověké kultury Ču-kchaj-kou. Památky jsou staré 4000 let

https://cz.sputniknews.com/20220215/v-cine-byly-objeveny-pozustatky-staroveke-kultury-cu-kchaj-kou-pamatky-jsou-stare-4000-let--17638923.html

Čínští archeologové při vykopávkách ve Vnitřním Mongolsku objevili celou sbírku kulturních památek starých 4000 let, včetně mistrovsky zpracovaných nefritových... 15.02.2022, Sputnik Česká republika

Objev byl učiněn při průzkumu v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko na severu Číny, uvedla tisková agentura Sin-chua. Práce zde prováděla mise Regionálního ústavu kulturních památek a archeologie.Jedná se o pozůstatky starověké kultury Ču-kchaj-kou. Byly objeveny při vykopávkách v Ordosu, jehož plocha se v současnosti odhaduje na 500 tisíc metrů čtverečních. V uplynulém roce provedli pracovníci zmíněného ústavu ve starobylém městě záchranné vykopávky.Díky tomu našli osm dosud neznámých domů, asi tři desítky archeologických jam a příkopů a 31 starověkých hrobů. Na těchto místech bylo nalezeno celkem 150 různých předmětů, včetně keramiky, kamenných nástrojů a mistrovsky opracovaných nefritových předmětů.Odborníci zároveň upozorňují, že velká část nalezených památek byla do tohoto města dovezena z jiných regionů. To se týká zejména velkého množství nefritových předmětů a ozdob z měkkýšů.Analýza ukázala, že tyto artefakty byly spíše přivezeny z jiných míst než vyrobeny místními řemeslníky. Některé z nich byly přivezeny z velké dálky. To naznačuje, že kultura Ču-kchaj-kou měla poměrně úzké kulturní a obchodní vazby s lidmi z jiných, i vzdálených regionů. Mezi nálezy byly také bronzové předměty odlité místními řemeslníky.Terakotoví vojáci starověkého císařeV roce 1974 nedaleko města Si-an v čínské provincii Šen-si vykopali místní rolníci studnu (podle jiných zpráv artézskou studnu) půl kilometru od mohyly císaře Čchin Š'-chuang-ti, který zemřel v roce 210 př. n. l.. Při práci narazili na hliněné lidské hlavy. Vědci prozkoumali oblast a zahájili vykopávky, které pokračují dodnes. Archeologové objevili obrovský pohřební komplex prvního císaře dynastie Čchin, který je nyní zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.Samotný komplex vytváří celé podzemní město, které se stavělo více než 30 let. Zahrnuje palác, mohylu s císařskou hrobkou, vozy, „rybník“, hřbitov stavitelů, hroby šlechticů, stáje, palácový zvěřinec a jámy úředníků a akrobatů.Nejznámější částí komplexu je však terakotová armáda. Během let vykopávek archeologové objevili více než osm tisíc hliněných figur. Spolu s nimi byly nalezeny bronzové meče, kopí a několik desítek tisíc hrotů šípů. Velká část pohřebního komplexu je nadále zkoumána, včetně samotné císařské mohyly, která zůstává nedotčena.Čínští archeologové oznámili výsledky probíhajících vykopávek jam s terakotovou armádou císaře Čchin Š'-chuang-ti. V jámě-1 (kryptě) obdélníkového tvaru o rozměrech asi 230×62 metrů v hloubce pěti metrů našli vědci více než 20 terakotových vojáků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

