„V tomto měl Putin v roce 2007 pravdu.“ Italský politik připomíná bezpečnostní konferenci v Mnichově

„Všichni říkají, že Rusko chce napadnout Ukrajinu. Nemyslím si, že by chtělo napadnout Ukrajinu, ale jsou potřeba nějaké uklidňující signály. Jinak se vrátíme do let studené války, kdy všichni nasazovali svá vojska, ale poté naštěstí bombu nikdo neshodil, ale pokud dojde k incidentu například na hranicích, může se pak stát něco nebezpečného,“ uvedl Frattini.