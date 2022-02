https://cz.sputniknews.com/20220215/vlada-ohledne-green-dealu-otocila-takove-zdrazovani-asi-nikdo-necekal-bude-hur-rika-vondra-17631467.html

Vláda ohledně Green Dealu otočila? Takové zdražování asi nikdo nečekal. „Bude hůř,“ říká Vondra

Vláda ohledně Green Dealu otočila? Takové zdražování asi nikdo nečekal. „Bude hůř,“ říká Vondra

Europoslanec Alexandr Vondra se v pořadu 360° na CNN Prima NEWS vyjádřil ke Green Dealu. Podle něj zelená politika stojí za zvyšováním cen. Právě proto... 15.02.2022, Sputnik Česká republika

Zmiňme, že inflace v Česku meziročně zrychlila na 9,9 procenta z prosincových 6,6 procenta. Rekordně rostly také spotřebitelské ceny, růst je tak nejvyšší od července 1998.Podle Vondry lze ale očekávat, že se situace nebude zlepšovat, ale naopak zhoršovat.O Zelené dohodě v neděli na CNN Prima News mluvil také Jan Skopeček z ODS, ten všechno hodil na Babiše.A to nehledě na to, že Andrej Babiš během klimatické konference OSN vystoupil s projevem, v němž kritizoval záměry Zelené dohody, označil je za ambiciózní a apeloval na přistupování ke klimatické otázce bez ideologie. Kromě toho bývalý premiér uvádí, že vyjednal pro Česko několik výhodných podmínek.Babiše se na CNN Prima News zastala také europoslankyně Dita Charanzová.Připomeňme, že cílem Green Dealu je snížit emise v Evropě o 55 procent do roku 2030 oproti roku 1990. V roce 2050 by tak mohla být Evropská unie klimaticky neutrální. Jádro bylo původně označováno za škodlivé zdroje energie. Naopak za zelené zdroje jsou v EU považovány slunečné, větrné a vodní elektrárny. Na začátku února Evropská komise schválila dočasné zařazení jádra a plynu mezi čisté zdroje energie. Kromě České republiky to padlo vhod také Francii a Polsku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

