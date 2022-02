https://cz.sputniknews.com/20220215/vyvoleny-caputove-to-schytal-za-to-ze-mu-vadily-vlajky-ruska-kdyz-se-jednalo-o-smlouvu-s-usa-17637764.html

Vyvolený Čaputové to schytal za to, že mu vadily vlajky Ruska, když se jednalo o smlouvu s USA

Slovenská politička Anna Belousovová upozornila na příspěvky vyvoleného slovenské prezidentky Juraje Rizmana, kterému vadily vlajky Ruska během demonstrace... 15.02.2022, Sputnik Česká republika

„Jaký šel, takovou našel nebo malá ukázka nemocného myšlení blízkého (až nejbližšího) okolí paní prezidentky,“ hned na úvod nešetří objekty své kritiky autorka statusu.Belousovová sdílela screenshot statusu vyvoleného slovenské prezidentky a kopla i do jeho postoje.„Jejímu partnerovi- neboli tzv. prvnímu frajerovi vadí, že na demonstraci před NR SR v době přijímání okupační smlouvy s USA měli lidé kromě českých i ruské vlajky a naznačuje, že mu to zavání vlastizradou,“ odsoudila Rizmana Belousovová.Tím se ale autorka statusu neomezila a stupeň své kritiky ještě zvýšila.Vyzdvihla, že Rizmanovi by měl někdo vysvětlit, že pokud někdo použije vlajku Slovenska a Ruska, resp. Slovenska a jiného státu, dává tím najevo, že Rusko - na rozdíl od jeho polovičky a „naší“ prezidentky - nevnímá jako hrozbu, ale jako přítele.„Zvlášť pokud je to na demonstraci proti přijetí okupační dohody s USA, která zaručeně přispěje ke zvyšování napětí mezi Evropou a Ruskem,“ zdůraznila Belousovová.Na konci autorka připomíná, jak předsedkyně Sněmovny PČR Markéta Pekarová Adamová navštívila Slovensko a nezdržela se ironie, když sdílela na toto téma další status od Rizmana.„To i použití vlajky ČR a SR v jeho dalším příspěvku máme chápat jako projev vlastizrady z jeho strany?! Myslím si, že ne. To jen tento zvláštní pán sám sebe poněkolikáté usvědčil z hlouposti.Sledující Belousovovou v komentářích podpořili.„A nevadí mu Ukrajinská vlajka v našem parlamentu??? Rusové jsou naši přátelé. Někdo velmi rychle zapomněl, že nás osvobodili a porazili fašismus,“ připomněl Pavel Valentovič.„Lidská sprostost je bezhraniční a on je toho živým příkladem,“ uvedl Jari Gyepes.„Těžko, hloupost je jeho priorita když to sám od sebe neví...“ zareagovala Eulalia Irhova.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

