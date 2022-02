https://cz.sputniknews.com/20220215/vzhled-sampiona-aneb-lifestylova-varianta-se-sportovnim-nadechem-skoda-uvedla-novy-vuz-monte-carlo-17633086.html

Vzhled šampiona aneb lifestylová varianta se sportovním nádechem. ŠKODA uvedla nový vůz Monte Carlo

Vzhled šampiona aneb lifestylová varianta se sportovním nádechem. ŠKODA uvedla nový vůz Monte Carlo

Monte Carlo čerstvě představené škodovkou zcela nepochybně upoutá pozornost milovníků aut, rychlosti a designu. Tyto modely jsou označením pro sportovní řadu... 15.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-15T15:41+0100

2022-02-15T15:41+0100

2022-02-15T15:41+0100

česko

automobily

škoda

novinka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/17633214_164:0:1480:740_1920x0_80_0_0_90696859a89bb45b3866488c29eb1ff9.jpg

Nejnovější sportovní hatchback z čtvrté generace se liší od svých předchůdců obzvlášť svým vzhledem, to platí jak pro exteriér, tak i pro vnitřní provedení, technicky však nový vůz dodržuje tradice tohoto kompaktního modelu, jemuž vrcholí přeplňovaný benzinový čtyřválec s výkonem 110 kW.Ve vzhledu nového Monte Carla jsou ponechány typické pro tuto řadu černé prvky karoserie. Pohled upoutá přední maska mřížky chladiče s černým lakovaným límečkem, kterou elegantně zvýrazňují světlomety Bi-LED, jež jsou součástí standardní výbavy. Černé zdůraznění modelů je pokračováno i v barvě spoileru na předním nárazníku, krytů zrcátek a prahových lišt. Zadní difuzor a střecha také získaly havraní barvu. Černou se klade důraz i na nápis ŠKODA na dveřích kufru, ale klasicky také i na litá kola. Úkolem těchto černých detailů je podle výrobce stylové zvýraznění libovolné barvy vozu.Do standardní výbavy patří 16palcové ráfky s odnímatelnými aerodynamickými kryty, ovšem za příplatek jsou k dispozici i průměry 17 a 18palcové.Přestože ve vnějším vzhledu černá jen zvýrazňuje hlavní barvu a obrysy auta, v interiéru je to opačně, kde dominuje černá, kontrastní barva ovšem jen rýsuje dynamickou siluetu vozu, pomocí třeba dekoračních lišt na palubní desce a na madlech dveří. Stejným způsobem je zvýrazněn i potah sportovních sedadel, jimž přizvukuje i ambientní bílé nebo červené osvětlení. Dominantou středového panelu však je osmipalcová obrazovka multimediálního systému, jež může být nahrazená 9,2palcovou navigací.Po technické stránce auto ovšem nepodlehlo velkým změnám, za příplatek výrobce nabízí o 15 mm snížený podvozek a užší ve srovnání s předchůdci nabídku motorů, jež je ochuzena o atmosférický tříválec. Do motorové nabídky tedy patří dva přeplňované tříválce 1,0 TSI o výkonu 70 kilowatů, což odpovídá 95 koním, s pětistupňovou převodovkou a motor s výkonem 81 kW, 110 koní, se šestistupňovou manuální nebo sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Nabídka vrcholí čtyřválcový 1.5 TSI se 110 kW, 150 koní, se dvouspojkovou převodovkou.Cena novinky není zatím výrobcem odhalena, měla být zveřejněna v nejbližších dnech, první vozy této sportovní Fabie by se však měly dostat do prodeje už na jaře.Tato variace Fabie existuje od roku 2011 a odkazuje na Rallye Monte Carlo a zároveň i na úspěchy Škody v rámci tohoto světoznámého závodu, kterého se auta této značky účastní již 110 let.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220215/toyota-pozastavi-vyrobu-vozidel-ve-dvou-japonskych-zavodech-17620476.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

automobily, škoda, novinka