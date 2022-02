https://cz.sputniknews.com/20220216/bartos-spocital-kolik-stoji-blokovani-snemovny-okamurou-plosne-testy-jsou-drazsi-reaguji-lide-17652244.html

Bartoš spočítal, kolik stojí blokování Sněmovny Okamurou. Plošné testy jsou dražší, reagují lidé

Bartoš spočítal, kolik stojí blokování Sněmovny Okamurou. Plošné testy jsou dražší, reagují lidé

Předseda Pirátů Ivan Bartoš neunesl vystoupení lídra SPD Tomia Okamury, který v Poslanecké sněmovně řečnil šest hodin. 16.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-16T16:46+0100

2022-02-16T16:46+0100

2022-02-16T16:46+0100

česko

tomio okamura

ivan bartoš

poslanecká sněmovna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/821/85/8218525_0:102:1999:1226_1920x0_80_0_0_d213c5e1683918dbd740c9882d2d09c1.jpg

Uveďme, že Sněmovna ani po 24 hodinách od zahájení schůze nedospěla ke schválení programu zasedání. Důvodem jsou pokračující obstrukce opoziční SPD, jejímž cílem je zamezit schválení vládní pandemické novely.Dolní komora stanovila, že i dnes bude moci její jednání pokračovat přes noc.„Náklad na jednu Okamurohodinu, kdy blokuje Sněmovnu (včetně zaměstnanců), je více než 700 000 korun. Tedy kampaň Tomia Okamury stojí občany skoro 6 milionů korun denně. Okamura is New Volný,“ uvedl Bartoš.Za tento výrok politikovi naložili sledující, kteří vyslovili absolutní nesouhlas s dotyčnými myšlenkami.„Odpískejte PandZ a problém zanikne. Tyhle náklady, Ivane, patří do kolonky ‚COVID plýtvání‘, kde se vedle jiných položek úplně ztratí. Jen za včera 68,3mil.Kč za plošné testy, takže i kdyby na nich velcí kluci z labů měli jen 10% marži, pořád to bude dražší než celé obstrukce,“ oponoval Bartošovi Ondřej Dostál.„Do podobných počtů bych se být vámi nepouštěl... 100 milionů denně za naprosto zbytečné testy je asi dostatečná odpověď,“ přišel s podobným názorem Jan Tománek.„Ivane, ty máš demokratické postupy také za žvanírnu? Frašku a vyhozené peníze jste z toho udělali vy tím, že jste postupovali v rozporu s platným řádem jednání. V tom okamžiku došlo ke znehodnocení výdajů na PSP. Postup Okamury byl oprávněný a tudíž byly oprávněné i výdaje,“ kopl do pirátského lídra Ludvík Deutsch.„Ne. To vy plýtváte našimi penězi na totalitní zákon, který vaši voliči nechtějí. Nechali jste se zkorumpovat funkcemi a politickými koryty a ignorujete přání těch, kdo vás do parlamentu zvolili. Ale všeho do času. Už na podzim jsou komunální volby, dočkáte se,“ pohrozil Globe Element.„Kdežto Bartošohodina je levnější? O kolik?“ sarkasticky se dotazuje Petr Holý.„Argumentovat náklady na jednání je mimořádně hloupé a krátkozraké. Nejefektivnější je touto optikou samozřejmě rozpuštění sněmovny a osvícená diktatura. Čekal jsem od vás ve vládě trochu víc než tenhle typ politického primitivismu,“ neskrývá zklamání z politika Milan Hanyš.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tomio okamura, ivan bartoš, poslanecká sněmovna