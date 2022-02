https://cz.sputniknews.com/20220216/bude-zrusena-vetsina-omezeni-ktera-lidem-ztezovala-zivot-rakousko-vyrazne-rozvolnuje-17650727.html

„Bude zrušena většina omezení, která lidem ztěžovala život.“ Rakousko výrazně rozvolňuje

„Bude zrušena většina omezení, která lidem ztěžovala život.“ Rakousko výrazně rozvolňuje

Rakouské úřady zruší od 5. března téměř všechna omezení týkající se koronaviru, oznámil ve středu kancléř země Karl Nehammer. 16.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-16T15:17+0100

2022-02-16T15:17+0100

2022-02-16T15:17+0100

svět

rakousko

omezení

koronavirus

očkování

povinnost

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/17650405_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_3e1c9a6881555fe401091ed75d580775.jpg

Uvedl, že od 19. února bude ve všech oblastech, kde nyní platí pravidlo 2P (očkovaný, po prodělání nemoci), platit pravidlo 3P (očkovaný, po prodělání nemoci, testovaný), což znamená, že neočkovaní se budou moci zúčastnit s negativním PCR testem nebo antigenním testem.„To znamená, že už nebudou platit žádná pravidla pro návštěvu veřejných míst, žádný zelený pas,“ dodal Wolfgang Mückstein, šéf republikového ministerstva zdravotnictví.Vstup do Rakouska s negativního testemVstup do Rakouska bude od 5. března možný s negativním testem na koronavirus, řekl ve středu šéf ministerstva zdravotnictví Wolfgang Mückstein.Rakouský kancléř Karl Nehammer již dříve oznámil, že od 5. března budou zrušena téměř všechna omezení kvůli koronaviru.„Dojde také k uvolnění omezení pro vstup do Rakouska - bude platit pravidlo 3P (očkovaný, po prodělání nemoci, testovaný), s výjimkou vstupu ze zemí, kde se šíří varianty koronaviru,“ řekl Mückstein na tiskové konferenci.V samotném Rakousku však bude pravidlo 3P zrušeno a zelený pas nebude vyžadován, uvedl ministr.Zrušení povinného očkováníDříve jsme informovali, že rakouská vláda je připravena zrušit zákon o povinném očkování proti koronaviru v okamžiku, kdy to přestane být nezbytné, prohlásil rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg.Přičemž teprve 5. února začal v Rakousku platit zákon o povinném očkování proti koronaviru.Rakouské úřady podle Schallenberga nemají možnost omezovat práva občanů, jak se říká „pro každý případ“, ani takto jednat nebudou.Zákon se vztahuje na všechny osoby starší 18 let registrované v Rakousku. Od 15. března bude muset dodržování povinnosti hlídat policie, maximální pokuta během roku může dosahovat až 3,6 tisíce eur.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220129/tisice-lidi-protestuji-ve-vidni-proti-povinnemu-ockovani---17397176.html

rakousko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rakousko, omezení, koronavirus, očkování, povinnost