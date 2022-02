https://cz.sputniknews.com/20220216/byla-objevena-superobri-galaxie-ktera-se-stale-rozrusta-17652116.html

Byla objevena superobří galaxie, která se stále rozrůstá

Mezinárodní tým astronomů objevil obří rádiovou galaxii Alcyone, která je největší galaxií v historii pozorování. Simulace přitom ukázaly, že stále roste... 16.02.2022

Předtisk výzkumné práce byl přijat k publikaci v časopise Astronomy & Astrophysics a Science Alert o něm krátce informuje. Astronomové objevili nový objekt díky pozorování tzv. rádiových lístků.Takové větve existují v každé velké galaxii, včetně naší Mléčné dráhy. Obvykle se odchylují od hostitelské galaxie. Vědci takové lístky sledovali pomocí nízkofrekvenční interferometrické sítě LOFAR. Skládá se z přibližně 20 000 rádiových antén rozmístěných na 52 místech v Evropě.Lístky doslova dovedly astronomy ke galaxii, která nese jméno Alcyone. Ukázalo se, že jde o největší objekt svého druhu v historii pozorování. Podle odhadů je její délka 4,99 plus minus 0,04 megaparseků, tedy asi 16,3 milionu světelných let, ale její skutečná délka je ještě větší.Objekt se nachází asi tři miliardy světelných let od Země. Charakteristiky této megalaxie byly změřeny pomocí Sloan Digital Sky Survey. Bylo zjištěno, že Alcyone je typickou eliptickou galaxií, která je zasazena do vlákna vesmírné sítě o hmotnosti asi 240 miliardkrát větší než naše Slunce. Ve středu této galaxie se nachází supermasivní černá díra s hmotností 400 milionkrát větší než Slunce.Vědci uvádí, že kromě obrovské velikosti jsou všechny ostatní parametry Alcyone pro takové galaxie zcela běžné. To však vyvolává novou záhadu - proč jsou některé galaxie schopné narůst do obřích rozměrů a jiné ne? Vědci nevylučují, že k růstu mohou přispívat podmínky interakce mezi galaxiemi a kosmickou sítí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

