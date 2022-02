https://cz.sputniknews.com/20220216/chcipl-pes-zverejnil-adresy-poslancu-kteri-jsou-pro-pandemicky-zakon-zoufale-reaguje-jurecka-17645743.html

Chcípl PES zveřejnil adresy poslanců, kteří jsou pro pandemický zákon. Zoufalé, reaguje Jurečka

Protestní iniciativa Chcípl PES vyzývá na sociálních sítích, aby šli lidé protestovat před domovy poslanců, kteří jsou pro pandemický zákon. Iniciativa totiž... 16.02.2022, Sputnik Česká republika

Na středeční desátou hodinu svolala iniciativa Chcípl PES demonstraci proti pandemickému zákonu na Malostranské náměstí. Zároveň uvedla, že ti, co se nemohou dostavit na protest, mohou jít protestovat přímo před domovy poslanců.Nutno podotknout, že takové vyjádření vyvolalo nevoli politiků. poslankyně STAN Barbora Urbanová napsala status na Twitteru.Rozhořčení neskrýval ani ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. „Vyzývat k tomu, ať jdou lidé protestovat před domy poslanců a zveřejnit jejich adresy považuji za něco naprosto zoufalého, co do demokratické diskuse fakt nepatří. Kritizoval jsem, když se to dělo vůči bývalému ministru zdravotnictví Blatnému a jeho rodině, tohle je za hranou.“Poslanec TOP 09 Ondřej Kolář k věci podotkl, že nebude doma, protože bude ve Sněmovně poslouchat obstrukce šéfa SPD Tomia Okamury.Novelu pandemického zákona chce vláda prosadit k začátku března, a to kvůli tomu, aby mohla pokračovat některá omezení související se zamezením šíření koronaviru. Pokud ke schválení novely nedojde, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek chce žádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. Podle Okamury tím vláda podvedla voliče a od Válka chce rezignaci. Sněmovna musí novelu opět projednat kvůli tomu, že jí zamítl Senát. Opoziční hnutí ANO a SPD považují novelu za zbytečnou a omezující základní práva a svobody občanů.Zmiňme, že v Poslanecké sněmovně chce vládní koalice projednat novelu pandemického zákona. Zatím pokračuje bez přerušení druhým jednacím dnem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

