https://cz.sputniknews.com/20220216/danove-vyrobili-nove-nealkoholicke-pivo-s-dokonalou-chuti-17640891.html

Dánové vyrobili nové nealkoholické pivo s dokonalou chutí

Dánové vyrobili nové nealkoholické pivo s dokonalou chutí

Vědci z Kodaňské univerzity přišli na nový způsob výroby nealkoholického piva. Odborníci tak přišli s metodou výroby molekul přírodních uhlovodíkových... 16.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-16T06:28+0100

2022-02-16T06:28+0100

2022-02-16T06:28+0100

věda a technologie

vědci

pivo

dánsko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/613/17/6131761_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_eb9a6cfa93907ed47165b56bc45b9c53.jpg

Nealkoholické pivo má nevýraznou chuť, jelikož postrádá chmelové aroma. Absence vůně je následkem ohřívání produktu během vaření a zároveň i minimalizací kvašení.Vědci vedení Lisou Meltonovou našli řešení v otázce zachování chmelového aromatu a zároveň se obešli bez alkoholu. Publikovali o tom článek v časopise Nature Biotechnology. Dosahují toho přidáním na konci vaření monoterpenoidů, aby pivo získalo dříve ztracenou chuť. Podle vědců se to dosud nikomu nepodařilo.Místo přidávání aromatického chmele jen za účelem „odstranění“ jeho aromatu na konci procesu vaření, vědci proměnili buňky pekařských kvasinek na jakési „mikrotovárny“, které lze pěstovat ve fermentorech a následně uvolňovat chmelové aroma.Molekuly chmelového aromatu z kvasinek sklízejí v okamžiku jejich uvolnění a přidávají se do nápoje, čímž mu vracejí jeho původní chuť. Díky této vychytávce se použití chmele při vaření piva tak stává být nadbytečné, protože z rostliny jsou potřebné pouze molekuly, které dodávají chuť a aroma.Často chmel vyžaduje dlouhou přepravu v lednici a jeho pěstování vyžaduje obrovské množství vody. Na kilogram připadá 2,7 tuny. Nová metoda eliminuje použití vody a dopravy, což je mnohem šetrnější k životnímu prostředí než tradiční varianta.Tato metoda je nyní testována v pivovarech v Dánsku a je plánováno, že bude zavedena do celého pivovarského průmyslu v říjnu 2022 – a to i pro běžnou výrobu piva.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220206/cizinci-z-kokesove-ztratili-hlavu-bozske-krasce-k-tomu-stacil-poradny-pivni-set-17506875.html

dánsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vědci, pivo, dánsko