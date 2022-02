Druhá řada skandálního seriálu už klepe na dveře. Netflix zveřejnil trailer

https://cz.sputniknews.com/20220216/druha-rada-skandalniho-serialu-uz-klepe-na-dvere-netflix-zverejnil-trailer-17650187.html

Netflix zveřejnil trailer nové řady The Bridgertons, uvádí portál Collider. Premiéra nových dílů seriálu proběhne 25. března, přitom budou ke zhlédnutí k... 16.02.2022, Sputnik Česká republika

V seriálu se vypráví o Bridgertonech a o jejich prostředí. Dílo se odehrává v alternativní verzi regentského Londýna. Producentkou seriálu je Shonda Rhimes, známá z projektů jako Grey's Anatomy a Scandal.První řada kontroverzního kostýmového dramatu byla věnována jedné ze sester z velké rodiny, Daphně (Phoebe Dynevor) a vévodovi z Hastingsovi (Rege-Jean Page). Dívka hledala vhodnou partii pro manželství. Hastings je všemi oblíbený playboy, jenž složitě prožíval zvyšenou pozornost ze strany žen a trpěl následky dětského traumatu. Tito dva se do sebe zamilovali a následně se vzali. Avšak po svatbě si pár ještě musel utřídit priority a naučit se mluvit o svých pocitech.Nicméně tajemná Lady Whistledown vyprávěla o aféře Daphny a Hastingse a zároveň i o skandálních detailech ze života dalších postav. Pikantní detaily popsala na stránkách novin. Její identita byla ovšem v poslední epizodě odhalena.Proslýchá se, že se v pokračování neobjeví herec Rege-Jean Page, který hraje roli vévody z Hastingse a je oblíbencem ženského publika seriálu. Přitom Phoebe Dynevor naopak i nadále bude jednou z ústředních postav příběhu. Zdá se také, že diváci očekávají odpověď na hlavní hádanku, je-li Lady Whistledown Penelope Featheringtonová přítelkyní Eloisy Bridgertonové?Základem první řady je román autorky Julii Queenové Vévoda a já. Pokračování je zfilmováním jiného díla téže spisovatelky s názvem Vikomt, který mě miloval. Hlavní postavou nové řady je Anthony (Jonathan Bailey), jenž je jedním z bratrů Bridgertonových. Nyní zrovna Anthony začne vyhledávat ženu příslušnou jeho vysokému postavení. Ovšem i na jeho cestě k oltáři se vyskytne spousta překážek.Soudě podle teaseru bude Lady Whistledown pokračovat v prozrazování tajemství jiných lidí a v nadcházející řadě se množství románů a intrik nesníží.První řada The Bridgertons se okamžitě dostala na vrchol sledovanosti Netflixu, přilákala pozornost velkého množství diváků, které mimo jiné také zaujalo velké množství explicitních scén. Pozornost diváků tedy třeba upoutal kvůli sexuálním scénám vypuklý skandál kolem Bridgertonů, kterými se to v první řadě jen hemžilo a které zároveň velice rychle zaplavily různé servery „pro dospělé“. Kromě toho se kritikům nelíbilo, že v řadě, která se prohlašuje, že je historická, situace neodpovídá kánonu, v této souvislosti za zmínku třeba stojí, že v Bridgertonech bylo velké množství postav s neevropským vzhledem, kteří navíc patří k vyšší společnosti, což je ve zřetelném rozporu s evropským kontextem té doby.Pokračování seriálu The Bridgertons se na Netflixu objeví 25. března.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

