https://cz.sputniknews.com/20220216/eu-je-pripravena-na-eventualni-preruseni-dodavek-plynu-z-ruska-prohlasila-predsedkyne-ek-17648204.html

EU je připravena na eventuální přerušení dodávek plynu z Ruska, prohlásila předsedkyně EK

EU je připravena na eventuální přerušení dodávek plynu z Ruska, prohlásila předsedkyně EK

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že se EU připravila na eventuální přerušení dodávek plynu z Ruska. 16.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-16T14:01+0100

2022-02-16T14:01+0100

2022-02-16T14:01+0100

svět

eu

plyn

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/856/08/8560869_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9fcdf527ea2940592ae2b9473f31d85c.jpg

„V posledních týdnech jsme vypracovali všechny scénáře eventuálního úplného nebo částečného přerušení dodávek plynu do EU z Ruska. Teď mohu říci, že jsme se pojistili na tuto zimní sezónu,“ oznámila poslancům Evropského parlamentu ve Štrasburku.Tvrdí, že je to nutné pro případ, „když se Rusko rozhodne využít energetiku jako zbraň“.„Viděli jsme, že v době velké poptávky po plynu omezoval Gazprom dodávky do Evropy… Je to přece divné chování pro společnost, která se v podmínkách velké poptávky nesnaží zvýšit svůj zisk. Podobné chování už poškodilo autoritu Ruska jako spolehlivého dodavatele energetických zdrojů,“ soudí von der Leyenová.Řekla, že Evropská komise „už po mnoho týdnů jedná se státy, které jsou ochotny zvýšit dodávky zkapalněného plynu do EU“. Podle slov předsedkyně EK v lednu „už byly rekordní dodávky zkapalněného zemního plynu do Evropy, což je výsledkem zmíněných kontaktů“.„Budeme v bezpečí,“ slíbila von der Leyenová evropským poslancům.Citelný růst cen plynu v Evropě začal na jaře minulého roku, kdy průměrná cena na spotu podle indexu TTF kolísala v rozsahu 250 až 300 dolarů za jeden tisíc kubíků. V posledních letních dnech přesáhla cena kontraktu s dodávkou „den dopředu“ 600 dolarů, začátkem října překročila hranici 1000 dolarů. V prosinci se kotace zdvojnásobily a dosáhly historického maxima 2190,4 dolarů. Podobně stabilně vysoké ceny v Evropě nebyly za celou dobu existence plynových hubů, tedy od roku 1996.Evropská unie je téměř zcela závislá na vnějších nákupech plynu. Přitom je Rusko jejím největším dodavatelem a podílí se na importu přibližně 40 procenty. Cena plynu v EU je vysoká kvůli velké poptávce, avšak geopolitická situace „nenapomáhá“ její stabilizaci, podotkla ze své strany evropská komisařka pro energetiku Kadri Simsonová na začátku února. Šéf evropské diplomacie Josep Borrell na svém blogu v únoru napsal, že RF přísně plní své smluvní závazky na dodávky plynu do EU. Gazprom však „odmítl“ podle jeho slov větší dodávky na naplnění evropských plynojemů, což zesílilo nervozitu na trhu.Jak poukázal prezident RF Vladimir Putin, Rusko nemá žádný vztah ke vzniklé situaci s cenami – Evropané si sami vytvořili problémy v této oblasti. Vicepremiér Alexandr Novak vysvětlil, že Evropská komise prováděla cílevědomou politiku odmítnutí dlouhodobých kontraktů kvůli spotovým, podobné dodávky však míří tam, kde jsou ceny vyšší, a nezajišťují ani střednědobou předvídatelnost. Rusko je ochotné zvyšovat těžbu a dodávky plynu do Evropy, Gazprom však potřebuje dlouhodobé kontrakty, protože budou nutné velké investice, podotkl Novak.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220215/wsj-usa-se-obohatily-diky-dodavkam-plynu-v-dobe-krize-na-ukrajine-17632090.html

https://cz.sputniknews.com/20220214/gazprom-informuje-ze-v-evropskych-zasobnicich-zustalo-mene-nez-10-procent-plynu-nacerpaneho-v-lete-17616762.html

eu

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eu, plyn, rusko