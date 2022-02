https://cz.sputniknews.com/20220216/je-to-normalni-kdyz-chlap-nosi-zenske-saty-tvrdi-bakalonovinar-svet-by-to-uz-mel-pochopit-dodava-17649070.html

Je to normální, když chlap nosí ženské šaty, tvrdí Bakalonovinář. Svět by to už měl pochopit, dodává

Zástupce šéfredaktora Respektu Marek Švehla sdílel odkaz na zprávu o tom, že administrativa amerického prezidenta Joe Bidena má nového poradce na jadernou... 16.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-16T21:24+0100

2022-02-16T21:24+0100

2022-02-16T21:24+0100

česko

usa

joe biden

poradce

lgbt

V článku se navíc podotýká, že Brinton nosí knír, ale rád používá výraznou rtěnku. Jako LGBTQ+ aktivista propaguje genderovou rovnost, on sám se přitom identifikuje jako osoba genderově nebinární či s proměnlivou pohlavní identitou.Švehla se rozhodl okomentovat toto jmenování po svém.Co na to sledujícící?„Není to tak dávno, kdy se lidé pohoršovali nad ženou v kalhotách…jsme moc velký kus cesty od těch dob neušli…zatím,“ napsala Světlana Kadlčíková.Některým lidem však daná situace nepřipadá moc zvláštní.„Být sám sebou má spoustu výhod. Třeba to, že je pak člověk nevydíratelný. To se v takové roli může velmi hodit,” stojí v poznámce od uživatele Jsme fér.„Obdivuji lidi, co jsou odlišní a nebojí se to ukázat,” napsal Jaroslav G. Mascheck.„Silná osobnost, velké sebevědomí, a když k tomu má ještě vzdělání a zkušenosti, proč ne. Fandím,“ vyslovil se Miri.„Já nosím celý život kalhoty a sportovní obuv a nikoho to nepohoršuje. Tohle svět už asi pochopil,“ zareagovala Marie Ghaliová.V samotném článku se zdůrazňuje, že přestože se objevila spousta reakcí narážejících na netradiční vzhled Brintona, nikdo nemůže zpochybnit jeho kvalifikaci.Uvádí se, že Brinton získal bakalářský titul v oboru strojního inženýrství (s volitelným jaderným inženýrstvím) na Kansaské státní univerzitě, kterou dokončil v roce 2011. Poté přešel na Massachusettský technologický institut (MIT), kde absolvoval dvojí magisterské studium jaderného inženýrství a technologie a politiky. Studium dovršil v roce 2013.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

