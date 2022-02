https://cz.sputniknews.com/20220216/kreml-nepovazuje-vydavani-ruskych-pasu-obyvatelum-llr-a-dlr-za-poruseni-minskych-dohod-17646960.html

Kreml nepovažuje vydávání ruských pasů obyvatelům LLR a DLR za porušení minských dohod

Kreml nepovažuje vydávání ruských pasů obyvatelům LLR a DLR za porušení minských dohod

V Kremlu nepovažují vydávání ruských pasů obyvatelům LLR a DLR za porušení minských dohod, děje se to všude na světě, uvedl prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov. 16.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-16T12:05+0100

2022-02-16T12:05+0100

2022-02-16T12:05+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

ukrajina

donbas

doněcká lidová republika

uznání

cestovní pas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/481/42/4814228_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_54a6d033e5e0c79d1e0f0a20929bda1c.jpg

„Ne, tato praxe není porušením minských dohod. Stačí si alespoň jednou přečíst tento krátký a velmi konkrétní text, takže tyto výtky jsou neopodstatněné,“ řekl Peskov, když byl požádán, aby okomentoval prohlášení ukrajinského ministra zahraničí, který předtím obvinil Rusko z porušení minských dohod za to, že to masově vydává ruské pasy občanům DLR a LNR.Peskov poznamenal, že Kreml opakovaně objasnil, že „občané samozvaných republik zažívají mimořádné problémy v sociální oblasti, protože jsou odmítnuti svou vlastí, svou zemí, Ukrajinou, a to jak z hlediska pohybu, tak z hlediska dostávání některých sociálních služeb, finančních služeb a tak dále a tak dále“.V Kremlu souhlasí s tím, že uznání samozvaných LLR a DLR nekoreluje s minskými dohodami.Rozporuplná prohlášení KyjevaPeskov uvedl, že Kreml považuje prohlášení Kyjeva k minským dohodám za rozporuplná, když na jedné straně prohlašuje, že se k dohodám hlásí, a na druhé straně se staví proti jejich plnění.„Na třetí straně zaznívají v Kyjevě prohlášení, že za nějakých efemérních ruských podmínek nebudou plnit minské dohody. Závěry jsou tedy bohužel velmi, velmi rozporuplné,“ uzavřel.Hlasování Státní dumyStátní duma RF hlasovala za nutnost uznání samozvaných republik DLR a LLR. Rozhodnutí, které přijali poslanci na včerejší schůzi o žádosti ze strany Státní dumy k ruskému prezidentovi o nutnosti přiznat DLR a LLR bude okamžitě zaslána prezidentovi.Dne 19. ledna poslanci Komunistické strany RF v návrhu Dumy k prezidentovi žádají o zvážení uznání republik Donbasu za nezávislé státy, a zároveň o neprodlené zahájení jednání s vedením těchto republik v otázce vytvoření právního základu pro mezistátní vztahy, jenž by upravoval vzájemnou spolupráci ve všech oblastech. Dne 14. února poslanci strany Jednotné Rusko vnesli druhý návrh, v souladu se kterým by mělo dojít k urychlení procesu uznání republik. Podle vyjádření Volodina USA vyostřují napětí a spolu s evropskými partnery dodávají na Ukrajinu zbraně. Kyjev i nadále nedodržuje minské dohody. Všechno toto ohrožuje životy občanů Ruska, kteří žijí v DLR a LLR.Doněcká a Luhanská lidová republika vyhlásily svoji nezávislost po státním převratu v Kyjevě už na jaře roku 2014. Od té doby ukrajinské úřady vedou proti nim vojenskou operaci, v průběhu které bylo podle posledních údajů OSN zabito kolem 13 000 lidí.V poslední době napětí v regionu stále stoupá, Kyjev soustředil u kontaktní linie polovinu armády, která ostřeluje domobrance zakázanými zbraněmi. Situaci také zhoršují akce Spojených států a NATO, které čím dál více na Ukrajinu dodávají zbraně a posílají tam i instruktory, čímž podporují kyjevskou vládu k vojenským avantýrám.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220215/putin-rusko-se-nemuze-divat-na-to-jak-si-usa-a-nato-vykladaji-principy-nedelitelnosti-bezpecnosti-17637178.html

ukrajina

donbas

doněcká lidová republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, donbas, doněcká lidová republika, uznání, cestovní pas