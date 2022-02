Lékaři uvedli, jaká je superschopnost cibule, která pomůže vašemu zdraví raz dva

https://cz.sputniknews.com/20220216/lekari-uvedli-jaka-je-superschopnost-cibule-ktera-pomuze-vasemu-zdravi-raz-dva-17635015.html

Výskyt cukrovky rychle roste a obezita se na tomto trendu podílí velkou měrou. K příznakům diabetu obecně patří pocit žízně, únava a častá potřeba močení... 16.02.2022, Sputnik Česká republika

Cukrovka je skupina onemocnění, která se vyznačují poruchami hladiny cukru v krvi. Vzniká, když tělo není schopno produkovat inzulin, nebo když produkce tohoto hormonu zcela ustane. Zvládání vysoké hladiny glukózy je zásadní pro ochranu těla před nevratným poškozením nervů. Naštěstí může pomoci jedna potravina, která výrazně snižuje hladinu během několika hodin po požití.Ve studii zveřejněné v časopise Environmental Health Insights vědci pozorovali výrazné snížení hladiny glukózy v krvi u pacientů s diabetem 1. typu. U diabetiků 2. typu tým pozoroval snížení o 40 mg/dl, a to již čtyři hodiny po požití.Tato zjištění potvrdila další studie, prezentovaná na 97. výročním zasedání The Endocrine Society v San Diegu, v níž vědci pozorovali snížení hladiny glukózy v krvi o 50 %.Vedoucí výzkumník Anthony Ojieh z Delta State University v Abrace prozradil víc. „Cibule je levná a dostupná, protože se používá jako doplněk stravy. Má potenciál pro využití při léčbě pacientů s cukrovkou.“Studie na zvířatechStudie na zvířatech zkoumala účinky různých dávek cibule na tři skupiny krys s lékařsky navozenou cukrovkou. Výsledky ukázaly, že dvě dávky cibulového extraktu, 400 a 600 mg/kg denně, silně snížily hladinu cukru v krvi nalačno u diabetických krys o 50 %, resp. 35 % ve srovnání s výchozí hodnotou.Bylo prokázáno, že kvercetin, což je flavonoid, působí na buňky tenkého střeva, slinivky břišní, kosterního svalstva, tukové tkáně a jater a řídí tak regulaci hladiny cukru v krvi v celém těle.Studie také naznačují, že tytéž sloučeniny mohou přispívat ke zlepšení hladiny cholesterolu. Protizánětlivé vlastnosti cibule by také mohly přispět ke snížení vysokého krevního tlaku a ochraně před krevními sraženinami. Cibule totiž může hrát roli i v prevenci zánětu a kornatění tepen, což může být pro lidi s tímto onemocněním prospěšné. Všechny tyto vlastnosti činí z cibule silného kandidáta na prevenci srdečních onemocnění a kardiovaskulárních příhod, jako je infarkt a mrtvice.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

