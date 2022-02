https://cz.sputniknews.com/20220216/mzv-ruska-britanie-musi-dokazat-ze-nechce-zautocit-na-rusko-17653688.html

MZV Ruska: Británie musí dokázat, že nechce zaútočit na Rusko

Moskva naléhá na Londýn, aby „dal najevo“ a dokázal, že Británie nechce zaútočit na Rusko, uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. 16.02.2022, Sputnik Česká republika

Podle jejích slov „ať Británie nyní dokáže, že se nechystá na nikoho zaútočit“.„Ujistěte nás, že žádné takové plány nemáte, paní Trussová,“ obrátila se Zacharovová na britskou ministryni zahraničí.Koncem června 2021 ruské ministerstvo obrany uvedlo, že britský torpédoborec Defender překročil ruskou hranici poblíž mysu Fiolent (Krym). Ruské pohraniční plavidlo po opakovaných varováních vypálilo varovný výstřel a letoun Su-24M provedl „varovné bombardování“ na kurz torpédoborce.Britské ministerstvo obrany a úřad vlády tvrdí, že na torpédoborec nebylo stříleno a že se nenacházel v ruských teritoriálních vodách. V polovině července došlo k podobné situaci poté, co plavidla Sedmé flotily USA vstoupila do Jihočínského moře, což Čínu vyprovokovalo k odvetě podobně jako v případě incidentu s torpédoborcem Defender britského námořnictva v Černém moři.Britská ministryně zahraničí Liz Trussová dříve označila ruskou invazi na Ukrajinu za „velmi pravděpodobnou“, přestože se ruské jednotky po skončení cvičení začaly vracet do míst své stále dislokace.Ukrajinská otázkaKyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajně zesílenými „agresivními akcemi“ Ruska v blízkosti ukrajinských hranic. Moskva taková obvinění opakovaně popírá a tvrdí, že nikoho neohrožuje ani nemá v úmyslu napadnout, zatímco tvrzení o „ruské agresi“ slouží jako záminka k rozmístění dalšího vojenského vybavení NATO v blízkosti ruských hranic.Ruské ministerstvo zahraničí již dříve poznamenalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu se proti ní bránit jsou směšná a nebezpečná. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojáky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj není nikdo ohrožen a nikdo by se neměl obávat.Ze Západu nadále přicházejí obvinění, že Rusko údajně připravuje provokace na Ukrajině, a to navzdory návratu ruských vojáků do míst jejich rozmístění po cvičení. Ruský prezident Vladimir Putin se v pondělí sešel s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a ministrem obrany Sergejem Šojgu. Šéf ruského ministerstva obrany na setkání s Putinem sdělil, že „některá cvičení se blíží ke konci, některá budou dokončena v nejbližší době“. Mluvčí ruského ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov v úterý novinářům sdělil, že jižní a západní vojenský okruh Ruska zahájily návrat vojáků do míst své dislokace.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

