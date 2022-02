https://cz.sputniknews.com/20220216/na-d2-se-tvori-kolony-kvuli-protestum-slovenskych-dopravcu-duvodem-jsou-ceny-pohonnych-hmot-17645382.html

Na D2 se tvoří kolony kvůli protestům slovenských dopravců. Důvodem jsou ceny pohonných hmot

Ve středu ráno se na dálnici D2 u hranic se Slovenskem tvoří nárazově několikakilometrové kolony kamionů. Osobní automobily však projedou bez větších problémů... 16.02.2022, Sputnik Česká republika

V úterý večer se začala tvořit kolona nákladních aut před hraničním přechodem Břeclav/Kúty. Slovenští dopravci zablokovali vjezd na dálnici z odstavného parkoviště. Tam musí vozidla zajíždět z důvodu pandemických opatření.Nákladní auta ale stojí v odstavném i v pravém jízdním pruhu dálnice D2. Policie uvedla, že na konci kolony došlo k drobné kolizi, ta se ale obešla bez zranění.Mluvčí jihomoravské policie Petr Vala uvedl, že kamiony mohou před hraničním přechodem sjet z dálnice a znovu najet směrem do ČR. Tam mohou využít hraničního přechodu Hodonín-Holíč.Dálniční hraniční přechod s Českou republikou Kúty - Brodské je pro nákladní auta nadále neprůjezdný. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS. Osobní auta a dodávky jsou zatím průběžně pouštěny dopravními policisty. „Pro nákladní auta doporučují využít hraniční přechod Hodonín - Holíč,“ infomrují. Ve směru do Česka lze přejet bez omezení.Blokaci hraničního přechodu v Kútech avizovali protestující autodopravci, kteří dosud blokovali část Rožňavské ulice v Bratislavě. Omezit plánují provoz i na hraničních přechodech Šahy a Trstená.Autodopravci odstartovali v pondělí (14. února) stávku v Bratislavě částečnou blokádou Rožňavské ulice. Chtějí poukázat na problémy, se kterými se toto odvětví potýká. Chtějí, aby byly upraveny ceny pohonných hmot po vzoru Polska a Maďarska, další snížení silniční daně, vrácení spotřební daně z pohonných hmot a snížení mýtného.Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v pondělí odsoudilo řidiče, kteří využívají blokování dopravy a „dělají rukojmí ze slušných lidí, kteří se potřebují dostat do práce nebo k lékaři“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

