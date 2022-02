https://cz.sputniknews.com/20220216/objevil-se-manzel-dominiky-gottove-tolkki-pisu-knihu-kde-reknu-sokujici-pravdu-o-gottovi-tvrdi-17644765.html

Objevil se manžel Dominiky Gottové Tolkki. „Píšu knihu, kde řeknu šokující pravdu o Gottovi,“ tvrdí

V médiích se v poslední době objevují články o dceři zpěváka Karla Gotta Dominice Gottové a vdově po mistrovi Ivaně Gottové. Je jasné, že mezi nimi něco není v... 16.02.2022, Sputnik Česká republika

Hudebník pohrozil Ivaně Gottové prostřednictvím webu Expes.cz. V článku se uvádí, že všechno toto se začalo dít poté, co se Dominika Gottová opět začala zabývat svým dědictvím po otci. Podle informací webu Timo Tolkki připravuje knihu, ve které hodlá říct pravdu o Karlu Gottovi, což mnohé šokuje. Muzikant prý hodlá zveřejnit, čím se Ivana živila před tím, než se seznámila s Karlem Gottnem. „Zveřejním také, co se skutečně dělo za zdmi jejich vily na Bertramce,“ uvedl dál Tolkki.Timo Tolkki nějakou dobu nekomunikoval s českými médii, dění kolem své manželky Dominiky však sledoval. Nyní sám kontaktoval redakci Expresu s tím, že již pracuje na zmíněné knize.„Na knize dělám s českým právníkem a také s novinářem, který nepracuje v žádném bulvárním médiu. S obsahem pomáhají tři svědci. Kniha se jmenuje: Pravda o Karlu Gottovi,“ uvedl Tolkki.Dále kytarista podrobněji popsal, o čem se hodlá v knize rozpovídat.V knize si také hodlá vzít na paškál vdovu Ivanu. Tolkki se totiž netají tím, že k ní nemá nejlepší vztah, teď to hodlá demonstrovat veřejně.„Uvedu na pravou míru, jak se Ivana Gottová živili předtím, než poznala Karla. Každé tvrzení můžeme doložit důkazy a svědectvím,“ uvedl manžel Dominiky a dodal, že si je vědom, že kvůli knize zřejmě skončí u soudu.Podle všeho mu to ale nevadí, naopak už se nemůže dočkat.Podle všeho jsou důvodem problémy s penězi. Zdroj blízký Gottové totiž prozradil, že pár má finanční potíže.„Mají finanční problémy, Timo je opět bez peněz a Dominika musí co nejdříve do práce, aby měli z čeho žít,“ prozradil zdroj.Zdroj, který si přál zůstat v anonymitě, dále uvedl, že Dominika by mohla napadnout dědictví po svém otci.Podle všeho Dominika své kroky konzultuje s právníkem ve Finsku.„Bude muset předložit důkaz, že vážně ty léky brala, a pak by k tomu musel vzniknout znalecký posudek,“ uvedl dál zdroj s tím, že dědické konání běží a je tam spousta nesrovnalostí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

