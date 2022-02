https://cz.sputniknews.com/20220216/odbornice-vyjmenovala-aplikace-ktere-mohou-krast-osobni-udaje-17645213.html

Odbornice vyjmenovala aplikace, které mohou krást osobní údaje

Odbornice vyjmenovala aplikace, které mohou krást osobní údaje

Ochrana osobních dat uložených v telefonu je mnohem snazší záležitostí než ochrana údajů dostupných mobilnímu operátorovi, sdělila agentuře Prime Taťana... 16.02.2022, Sputnik Česká republika

Odbornice také připomenula, že k úniku zpráv, fotografií, kontaktů, korespondence a bankovních údajů můze mimo jiné dojít i v důsledku přítomnosti v telefonu skrytého malwaru.Nejčastěji špionské malwary žádají o nepřiměřená oprávnění k přístupu a správě různých funkcí a souborů telefonu. V podstatě se může jednat o jakoukoli aplikaci, dokonce i o baterku, editor fotografií či aplikaci na počítání kalorií, podotkla Lynova.Odbornice také připomenula, že podstatné pro vyhnutí se tzv. „nakažení“ chytrého telefonu virem je použití oficiálních obchodů s aplikacemi, tedy Google Play Store a App Store, i když ani toto nebude vždy stoprocentní zárukou bezpečnosti staženého softwaru.Údaje, které by se neměly ukládat do telefonuJiž dříve Sputnik psal o tom, že by člověk do chytrého telefonu neměl ukládat tzv. „citlivá data“, která by zločinec mohl případně při zneužití cizího telefonu využít k vlastnímu zisku, sdělila Marija Volgina, analytička střediska monitorování a reagování na incidenty v oblasti informační bezpečnosti Jet CSIRT.Pokud ale máte potíže se zapamatováním složitých hesel a přihlašovacích údajů k různým službám, informační analytička doporučila, abyste používali správce hesel nebo vestavené systémy pro ukládání hesel, jež jsou k dispozici na Androidu i iOS. Podstatné je, že do kategorie citlivých údajů odbornice zařadila i osobní doklady, tedy občanku, pas, DIČ apod.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

