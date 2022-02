https://cz.sputniknews.com/20220216/opet-se-maly-narod-vzeprel-a-porazil-mocne-okupanty-slovaci-reaguji-na-hokejovou-vyhru-nad-usa-17646586.html

„Opět se malý národ vzepřel a porazil mocné okupanty.“ Slováci reagují na hokejovou výhru nad USA

„Opět se malý národ vzepřel a porazil mocné okupanty.“ Slováci reagují na hokejovou výhru nad USA

Slovenští hokejisté dnes ve velmi napínavém zápasu porazili tým USA, který dodnes olympijským turnajem proplouval bez prohry. Říká se, že politika do sportu... 16.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-16T12:44+0100

2022-02-16T12:44+0100

2022-02-16T12:44+0100

dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi sr a usa (dca)

slovensko

usa

hokej

ľuboš blaha

igor matovič

jaroslav naď

eduard chmelár

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/17642673_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4171fee452a8433d5acfb307b277072f.jpg

Po výhře se raduje celé Slovensko, mnozí politici však vidí i historické paralely, například opoziční poslanec za Směr-SD Ľuboš Blaha.Samozřejmě, že sledující dále tuto linii rozvíjeli. Mají totiž obavy o proamerické politiky a pořádně si z nich začali střílet.„Určitě jsou to agenti placený Ruskem, takhle nehorázně a veřejně před celým světem porazit USA. Naď již určitě svolává tiskovku a omlouvá se na US ambasádě. Teď opravdu gratuluji, chlapci jenom tak dál,“ žertuje uživatel Jozef Burkovič.„Na tento komentář jsme všichni čekali…Yankee Go Home…ale kohokoliv by porazili, byl by to stejný super pocit, jenom škoda, že jenom hokej spojuje tento národ slovenský,“ míní Jana Peťaková Chomová.Další se obávají toho, že možná slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vyhlásí státní smutek.„Skládková princezna právě dává černé vlajky na půl žerdi, bude teď dlouho truchlit. Velká gratulace chlapci,“ praví Jakub Šipoš.„Krásný sportovní zážitek, super zápas, z výhry mám nesmírnou radost. Doufám, že nebude vyhlášen státní smutek, když jsme Američany vytřepali, nebo?“ ptá se Eva Glevitzká.Za rámec sportu vyšel ve svém komentáři rovněž politolog Eduard Chmelár, na svém účtu na Facebooku zveřejnil příspěvek s názvem Slovenští hokejisté ukázali politikům, jak se bojuje za Slovensko!!!Jeho paralelu s rokem 1969 sdílelo mnoho sledujících.„Pane Chmeláři, děkuji, přesně jste vyjádřil mé pocity, mám v paměti 69 rok, kdy tým hokejistů hrdě ukázal svoji hrdost ke svému národu a svým hodnotám. I teď to tak cítím, neumím zadržet slzy, které mi samy tečou a ze srdce děkuji chlapcům, kterým přeji hodně úspěchů,“ napsala Jana Forro.A co na vítězství říkají zmínění členové vlády a prezidentka?Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď na svém účtu na Facebooku vyjádřil radost z výhry slovenských hokejistů a přidal fotografii slovenského dresu s popiskem: „Nevím, myslím, že dnes na jednání ministrů obrany členských zemí NATO v Bruselu by si jej mohl americký ministr obléknout,“ napsal Naď.Samozřejmě, že si sledující ani v tomto případě neodpustili rýpnutí.„Joj… kdosi se tady spletl, za koho tady kope,“ připojuje se Olga Belancová Gašperáková.„Ale vždyť tví prohráli,“ diví se Jakub Kun.Svoji radost projevil i Igor Matovič, i ten to však od uživatelů pořádně schytal.„Podle mě to bylo vaší zásluhou, dal bych tiskovku,“ rýpnul si Tomáš Žiačik.Zuzana Čaputová rovněž poblahopřála hokejistům k výkonu.Samozřejmě, že se to neobešlo bez kritiky.„Velký dík hlavně Vám, milá paní prezidentko za to, že jste nám to takto krásně vyjednala na US ambasádě! Prezidentka všech Slováků,“ napsal Peter Sliacky.Výhra SlovákůSlovenští hokejisté ve čtvrtfinále nastoupili proti dosud neporaženému týmu USA, Slovensko Američany nakonec porazilo až po nájezdech 3:2.Slovensko bylo po celou dobu Spojeným státům vyrovnaným soupeřem. Dlouho se zdálo, že nakonec o výhře USA rozhodl ve druhé třetině Hentges. Slovenským hokejistům se však 44 sekund před koncem utkání při hře bez brankáře podařilo vyrovnat na 2:2. O postupujícím tak muselo rozhodnout prodloužení, ve kterém si oba týmy vypracovaly několik dobrých příležitostí, ale žádná šance neskončila v brance. O postupu Slovenska tak rozhodly až samostatné nájezdy, ve kterých se jako jediný prosadil Cehlárik.Slovenští hokejisté v semifinále olympijských her narazí na Finsko. Seveřané ve čtvrtfinále jasně zdolali české přemožitele ze Švýcarska 5:1 V dalším semifinále Rusko vyzve vítěze souboje Kanady a Švédska. Semifinálové zápasy se odehrají v pátek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220215/oveckin-o-50letem-jagrovi-hokej-strasne-moc-miluje-proto-porad-jeste-hraje-17630432.html

slovensko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, usa, hokej, ľuboš blaha, igor matovič, jaroslav naď, eduard chmelár