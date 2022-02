Opozice komplikuje jednání o novele pandemického zákona, řeší americké vojáky, holé zadky a totalitu

https://cz.sputniknews.com/20220216/opozice-komplikuje-jednani-o-novele-pandemickeho-zakona-resi-americke-vojaky-hole-zadky-a-totalitu-17643490.html

V Poslanecké sněmovně ani po 16 hodinách nedospěli k hlasování o podobě programu schůze. K takové situaci došlo kvůli návrhům opozičních poslanců, zejména z... 16.02.2022, Sputnik Česká republika

Poslanci hnutí SPD zase komplikovali projednávání vládní novely pandemického zákona, kterou minulý týden kvůli protiústavnosti některých ustanovení vetoval Senát. Poslanci se střídají u řečnického pultu a přinášejí body, kterým by se měla Sněmovna věnovat na schůzi přednostně.Koaliční většina může návrhy opozičních poslanců zamítnout, ale celou situaci to komplikuje. Například při projednávání novely pandemického zákona v únoru kvůli tomu došlo ke schválení programu schůze až po 23 hodinách.Situace je podobná i nyní, například předseda poslanců SPD Radim Fiala požadoval, aby Sněmovna předřadila v programu návrh hnutí na zvýšení daňových slev. Své návrhy předkládali i další poslanci hnutí, například o zákazu zakrývání obličeje na veřejnosti, o zrušení soudních exekutorů nebo například o rozšíření nutné obrany.Někteří poslanci z SPD dávali návrhy na zařazení nových bodů, které v návrhu programu nebyly. Například Karla Maříková řečnila několik desítek minut o tom, proč by Sněmovna měla projednat právní úskalí pandemického zákona, předsedající Olga Richterová se proto s odvoláním na jednací řád snažila její projev zkrátit. Maříková ale požadovala, aby Richterová citovala ustanovení řádu, podle něhož by bylo zdůvodnění zařazení bodu časově omezeno. Maříková si tak prosadila své a pirátská místopředsedkyně ji nechala pokračovat.Podle Jaroslava Bašty měla Sněmovna řešit situaci na Ukrajině. Jaroslava Foldynu zase trápí průjezd amerického konvoje přes území Česka na Slovensko, kde proběhnou vojenská cvičení. Foldyna se pozastavil nad tím, že se vojáci spolu s technikou přesouvají po silnici, nikoliv po železnici, což podle něj svědčí o demonstraci síly. Chtěl také znát to, zda bylo zajištěno, aby americkým vojákům zase někdo neukazoval holý zadek. „Oni si to nezaslouží, jedou tam, kam je důstojníci pošlou,“ uvedl.Návrhy však zaznívaly také od poslanců za ANO. Berenika Peštová se zasazovala o přednostní projednávání doprovodné novely k předloze o zákazu některých jednorázových plastových výrobků, který již dříve Sněmovna v úvodním kole projednala. Jana Pastuchová zase požadovala informace o čerpání příspěvku na bydlení kvůli zdražování energií. Ta má za to, že obavy z toho, že zájem o tuto dávku nebude, se potvrdily. Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec chtěl mluvit o dohodě a dopadech těžby v Turówu.Jednání Sněmovny bylo v 8:00 na hodinu přerušeno. Během přestávky by měl mandátový a imunitní výbor jednat o zániku poslaneckého mandátu a vznik mandátu Jarmily Levko, která by měla v 9:00 složit slib. Jednací den by měl končit v 14:00 kvůli schůzi vlády sněmovního rozpočtového výboru, který se před prvním čtením, které bude v pátek, má zabývat návrhem státního rozpočtu na letošní rok.Okamura řečnil 6 hodinPředseda hnutí Tomio Okamura využil možnosti a snažil se komplikovat schválení vládní novely pandemického zákona. Navrhoval doplnění programu schůze neuvěřitelných šest hodin. Jednání bylo včera kolem 20:00 na chvíli přerušeno, a to kvůli námitkám hnutí SPD, že se v jednacím sále nenachází žádný člen vlády. Nakonec bylo rozhodnuto v jednání pokračovat i v noci.Okamura označil jednání koalice za „protidemokratický puč“. Podle Tomia Okamury jde o nastupující totalitu a diktaturu a ohrožení demokracie. Podle něj ho měl Skopeček nechat dokončit vystoupení až do 21:00, kdy obvykle končí den Sněmovny. Okamura se také pustil do premiéra Petra Fialy kvůli tomu, že proti postupu nijak nezakročil.„Vy jste normální srab,“ uvedl Okamura na adresu Fialy. Okamurovu námitku proti postupu Skopečka však Sněmovna zamítla.Koaliční většina může návrhy SPD blokovat, na začátku února mohla Sněmovna kvůli obstrukcím ze strany SPD schválit program až po 23 hodinách.Okamura řekl, že poslanci za SPD navrhnou svých 21 předloh a podrobně je budou zdůvodňovat čtením předkládacích zpráv. Okamura navrhnul deset bodů, při jejichž zdůvodnění padala obvinění vlády ze zavádění totality. V rámci diskuze chtěl projednat například „neúnosnou situaci s nepřizpůsobivými v městech a obcích České republiky“, což prý vláda nechce řešit. Název diskuze během své řeči měnil čtyřikrát a odmítl jej předložit písemně. Podobné to bylo i při názvu debaty o nízkopříjmových důchodcích. Okamura chtěl projednat také zmrazení platů politiků, zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené a daňových slev na poplatníka, jmenování bývalého předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny a také dohodu o Turówu.Okamura uvedl, že cílem SPD je nejen zabránit přijetí novely pandemického zákona, ale také zabránit zavedení korespondenční volby a doplnění rad České televize a Českého rozhlasu.Novelu pandemického zákona chce vláda prosadit k začátku března, a to kvůli tomu, aby mohla pokračovat některá omezení související se zamezením šíření koronaviru. Pokud ke schválení novely nedojde, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek chce žádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. Podle Okamury tím vláda podvedla voliče a od Válka chce rezignaci. Sněmovna musí novelu opět projednat kvůli tomu, že jí zamítl Senát. Opoziční hnutí ANO a SPD považují novelu za zbytečnou a omezující základní práva a svobody občanů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

