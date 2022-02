https://cz.sputniknews.com/20220216/podivana-pro-pany-iva-kubelkova-vystavila-na-odiv-sve-vnady-v-pruhlednem-pradle-17634666.html

Podívaná pro pány! Iva Kubelková vystavila na odiv své vnady v průhledném prádle

Podívaná pro pány! Iva Kubelková vystavila na odiv své vnady v průhledném prádle

Moderátorka Iva Kubelková zřejmě ví, jak si získat přízeň fanoušků. Především tedy mužské části populace. Ve svých 44 letech má stále výstavní postavu a nebojí... 16.02.2022, Sputnik Česká republika

Na nové fotce pózuje Iva na posteli. Na sobě má krajkové spodní prádlo a černý župánek, který zakrýval jen to nejnutnější a stále tak bylo vidět dost z odhalené postavičky.Nutno podotknout, že reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Božská, krásná, kouzelná, úchvatná, dokonalá. Pan manžel je šťastný muž,“ napsal jí jeden z fanoušků.Někteří se toho nebáli a zašli ještě o krok dál. „Hned bych se připojil,“ napsal jeden ze sledujících. „Ještě že ostatní neskáčou z oken. Jinak vám to ale doopravdy sekne,“ napsal vtipně jiný její příznivec.Mnoho jejích fanoušků, především tedy mužské části populace, jí skládalo poklony a pochvaly. „To by byl moc pěkný Valentýn, vám to opravdu velmi sluší a v tom krásném prádle byste skvěle přesvědčila, nádherná Ivo.“Iva KubelkováIva Kubelková se narodila v Písku. Na začátku své kariéry se tato krásná Češka věnovala fotomodelingu a módním přehlídkám, poté se však rozhodla, že zkusí kariéru v televizi. Iva je nejen jednou z nejpopulárnějších českých moderátorek, ale také majitelkou kosmetického salónu v Praze. Kromě toho má dvě dcery.Hned po soutěži Miss chodila několik let s hokejistou Jaromírem Jágrem. Po rozchodu s ním randila s automobilovým závodníkem Martinem Kolocem.Několik týdnů se podílela na moderování populární reality show VyVolení na TV Prima, moderovala i pořad Sama doma. V seriálu Velmi křehké vztahy ztvárnila postavu Daniely Hartlové-Skálové. Od roku 2011 hrála MUDr. Alici Dvořákovou v seriálu Cesty domů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

