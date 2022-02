https://cz.sputniknews.com/20220216/poslanec-blaha-se-kvuli-ukrajine-pustil-do-vlady-sr-za-sireni-poplasne-zpravy-musi-byt-potrestani-17653115.html

Poslanec Blaha se kvůli Ukrajině pustil do vlády SR: Za šíření poplašné zprávy musí být potrestáni

Poslanec Blaha se kvůli Ukrajině pustil do vlády SR: Za šíření poplašné zprávy musí být potrestáni

Nedávno západní média přišla s informací o přesném datu, kdy by mělo dojít k údajné ruské invazi na Ukrajinu. Tuto štafetu velmi rychle převzala prozápadní... 16.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-16T20:08+0100

2022-02-16T20:08+0100

2022-02-16T20:08+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

ľuboš blaha

vláda slovenské republiky

trest

panika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/17460786_0:1245:2048:2397_1920x0_80_0_0_3d38393e82abaf9e2c26e9523dba9fe2.jpg

V úvodu svého příspěvku Blaha uvádí, že premiér Eduard Heger spolu s dalšími představiteli vlády i liberálními médii se dopouštěli trestného činu šíření poplašné zprávy o tom, že Rusko napadne Ukrajinu a začne válka.Vyzval proto Generální prokuraturu SR aby začala trestní stíhání.Podle Blahy to vytváří paniku, ohrožuje stabilitu a šíří strach, i za to podle něj musejí nést odpovědnost.I když je podle Blahy pravda, že jim nikdo nevěří a všichni si z nich dělají legraci.Blaha dále uvádí, že si Američané vymysleli válku, která ale nikdy neměla být skutečností. A slovenská vláda, jakožto poslušní agenti, jim v tom ochotně pomáhala, spolu s médii i prezidentkou.Podle Blahy v důsledku těchto lží klesla důvěryhodnost liberálních médií a také důvěryhodnost amerických tajných služeb.„Jasně, budou se teď tvářit, že válku na Ukrajině odvrátil titulek v Deníku N. A že nebýt tvrdého postoje našeho milovaného Západu, ruský Satan by již byl i s tanky v Reykjavíku,“ praví dál.Podle opozičního poslance je ale jasné, že jim nikdo nevěří, a všichni vědí, že to je pouze poplašná zpráva.„Politicky je to jednoznačně na odstoupení vlády. Ale co je důležitější, to je trestněprávní rovina. Za šíření poplašné zprávy by měli být stíháni a potrestáni. Všichni do jednoho,“ uvádí v závěru Blaha. Proto nakonec apeluje na generálního prokurátora, aby jednal.Situace kolem UkrajinyV posledních měsících jsou vztahy mezi Ruskem a Západem ještě napjatější a situace kolem Ukrajiny se zhoršila. Washington a Brusel obviňují Moskvu z přípravy „invaze“ a prohlašují, že ruské jednotky jsou stahovány k hranici se sousedním státem. V této souvislosti Severoatlantická aliance posiluje svou přítomnost ve východní Evropě. 24. ledna byla uveřejněna informace o přesunu dánské fregaty do Baltu a čtyř dánských stíhaček do Litvy, španělských lodí a nizozemských stíhaček do Bulharska a také o možném vyslání francouzských jednotek do Rumunska.V Moskvě veškerá podobná tvrzení odmítají a zdůrazňují, že přesouvají jednotky na svém vlastním území. Ruská strana také připomíná, že Ukrajina nedodržuje minské dohody, podle nichž má být uzavřeno příměří a staženy těžké zbraně z kontaktní linie. Nyní Kyjev soustředil na hranici se samozvanými republikami DLR a LLR polovinu svých vojáků, kteří pravidelně střílejí na domobranu, a to i s použitím zakázané techniky - protitankového raketového systému Javelin a útočného dronu Bayraktar.Kreml a Ministerstvo zahraničních věcí RF opakovaně upozorňují, že cílem příběhů o „agresi“ je rozšířit zahraniční seskupení u ruských hranic. Kromě toho vysvětlili, že hlavním důvodem eskalace napětí na Ukrajině jsou akce Spojených států a NATO, které tam posílají vojenské instruktory, zbraně a techniku, zvyšují počet cvičení a tím ponoukají Kyjev k vojenským dobrodružstvím.Koncem loňského roku Moskva předala Bruselu a Washingtonu návrhy dokumentů o bezpečnostních zárukách. Kreml trvá na tom, aby NATO ukončilo vojenskou spolupráci s postsovětskými zeměmi, nevytvářelo základny na jejich území, omezilo rozmisťování útočných prostředků u ruských hranic, stáhlo americké jaderné zbraně z Evropy a nerozšiřovalo se na východ.27. ledna Rusko obdrželo písemnou odpověď. Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že západní partneři ignorovali to nejdůležitější – nerozšiřování aliance.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220216/syrucek-valka-planovana-medii-na-16-unora-se-ukazala-byt-jak-jsem-predpovedel-pouhou-spekulaci-17646039.html

https://cz.sputniknews.com/20220216/opet-se-maly-narod-vzeprel-a-porazil-mocne-okupanty-slovaci-reaguji-na-hokejovou-vyhru-nad-usa-17646586.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ľuboš blaha, vláda slovenské republiky, trest, panika