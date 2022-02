https://cz.sputniknews.com/20220216/prezident-srbska-predal-johnnymu-deppovi-medaili-za-zasluhy-17645618.html

Prezident Srbska předal Johnnymu Deppovi medaili za zásluhy

Prezident Srbska předal Johnnymu Deppovi medaili za zásluhy

Prezident Srbska Aleksandar Vučić předal hollywoodskému herci Johnnymu Deppovi medaili za vynikající zásluhy ve veřejné a kulturní činnosti, zejména v oblasti... 16.02.2022

V Srbsku se v úterý připomínal Den státnosti spojený s přijetím v roce 1835 první ústavy země v den pravoslavného svátku Uvedení Páně do chrámu. Další významnou historickou událostí je shromáždění srbských vlastenců v tento den roku 1804 ve vesnici Orašac u města Kragujevace, na němž bylo dosaženo dohody o povstání proti osmanské administrativě v Bělehradě.Na slavnostním ceremoniálu Depp prohlásil, že je na tuto medaili hrdý.Promluvil rovněž o svých přátelských a bratrských vztazích se srbským režisérem Emirem Kusturicou. V roce 1993 sehrál herec hlavní roli v anglicky mluveném filmu Kusturicy Arizona Dream, který získal speciální cenu na berlínském filmovém festivalu.„Před mnoha lety jsem se seznámil s velmi divným člověkem, a když jsem ho uviděl, hned jsem pochopil, že do Hollywoodu nepatří… Kusturica se stal mým bratrem, jeho rodina se stala mojí, viděl jsem, jak rostly jeho děti. Bylo to spojení navázané od prvního dne: říká, co si myslí, a to se mi na něm líbí,“ řekl Depp přítomným a dodal, že srbské vyznamenání je pro něho velkou ctí.V říjnu roku 2021 navštívil Depp Bělehrad, aby se zúčastnil prezentace animovaného seriálu Puffins Impossible, v němž ozvučil hlavní postavu. Producentem seriálu natočeného v srbsko-italské koprodukci je společnost herce Miloše Bikoviće.Po skandálu Deppa s bývalou manželkou Amber Heardovou mu četná filmová studia odmítla spolupráci a vyloučila ho ze svých projektů. Přišel mj. o role v Pirátech z Karibiku a ve Fantastických zvířatech. Heardová obvinila herce z krutého zacházení.Nedávno bylo oznámeno, že se Depp vrátí po přestávce do filmu v roli Ludvíka XV.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

