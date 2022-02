https://cz.sputniknews.com/20220216/sami-jsme-obstrukci-vyuzivali-ale-toto-je-pres-caru-adamova-si-stezuje-na-spd-a-ano-17653282.html

Sami jsme obstrukci využívali, ale toto je přes čáru. Adamová si stěžuje na SPD a ANO

Schůze Poslanecké sněmovny pokračuje již druhý den. Sněmovna jedná už 26 hodin, přičemž program schůze nebyl schválen i kvůli obstrukcím SPD, která odmítá... 16.02.2022, Sputnik Česká republika

Na schůzi Sněmovny by chtěla vládní koalice přehlasovat senátní vratku novely pandemického zákona. Zatím k tomu však nedošlo a poslanci debatují již přes 26 hodin od včerejšího dne. Celou schůzi provází obstrukce ze strany opozice, například předseda SPD Tomio Okamura včera řečnil šest hodin.A právě to se stalo trnem v oku šéfce TOP 09 a předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové.Nutno podotknout, že v komentářích se jí přílišné podpory nedostalo. „Já opravdu nechci platit 200.000 Kč, když si dítě zapomene nasadit roušku. A nechci nepřetržitě sledovat mobil, jestli mě náhodou někdo neposílá do karantény! Jo a měli byste konečně definovat, kdo a kdy vyhlašuje, že je epidemie,“ napsala Marie Tejklová.Někteří Pekarové Adamové připomněli i historii. „Vloni jste obstruovala Vy a hájila jste naše svobody proti zvůli kabinetu pana Babiše. Proč jste po volbách otočili a děláte to, proti čemu jste bojovali? Uvědomujete si, že vaše vystupování proti opatřením a proti pandemickému zákonu a proti nouzovým stavům, bylo to, co vám vyhrálo volby? Dělala jste z nás blázny tehdy, nebo až nyní?“ napsal Petr Iskra.A další se přidávali. „Markétko, když jste byli v opozici a zdržovali jste Vy, bylo vše v pořádku, teď když jste u moci Vám to najednou vadí, ale nebojte se, spolu to zvládnete...“ míní Tomáš Hrib.Někteří poukazovali na zajímavý detail. „Paní Pekarová, když si pročítám komentáře u vašich příspěvků, nemám pocit, že by vám lidé nějak fandili,“ napsala Leňa Trnkalová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

