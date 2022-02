https://cz.sputniknews.com/20220216/slovenske-nagano-slovaci-po-najezdech-zdolali-usa-a-jsou-v-semifinale-olympijskeho-turnaje-17642720.html

Slovenské Nagano? Slováci po nájezdech zdolali USA a jsou v semifinále olympijského turnaje

Slovenské Nagano? Slováci po nájezdech zdolali USA a jsou v semifinále olympijského turnaje

Slovenští hokejisté ve čtvrtfinále nastoupili proti dosud neporaženému týmu USA. Dobrý výkon Slováků na zámořské hokejisty v základní hrací době nestačil... 16.02.2022, Sputnik Česká republika

Slovensko bylo po celou dobu Spojeným státům vyrovnaným soupeřem. V první třetině skóre otevřel Slovák Slafkovský. Američanům se podařilo vyrovnat na konci úvodního dějství, prosadil se Abruzzese.Dlouho se zdálo, že nakonec o výhře USA rozhodl ve druhé třetině Hentges. Slovenským hokejistům se však 44 sekund před koncem utkání při hře bez brankáře podařilo vyrovnat na 2:2. O postupujícím tak muselo rozhodnout prodloužení, ve kterém si oba týmy vypracovaly několik dobrých příležitostí, ale žádná šance neskončila v brance.O postupu Slovenska tak rozhodly až samostatné nájezdy, ve kterých se jako jediný prosadil Cehlárik.V semifinále se Slováci postaví lepšímu ze zápasu Švédsko-Kanada. Postupem do semifinále si Slovensko zajistilo boj o medaile.Český zmarČeští hokejisté včera v Pekingu ve vyřazovacích bojích nastoupili proti Švýcarsku. Ačkoli se Česko v první třetině dostalo do vedení, špatný výkon nakonec na Švýcarsko nestačil, Švýcaři tak po výhře 4:2 postupují do čtvrtfinále olympijského turnaje. Češi jedou domů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

