Slovenští policisté musí hlídat domy poslanců, kteří byli označeni za vlastizrádce

Po výhrůžkách na sociálních sítích musí policisté hlídat domy, ve kterých žijí rodiny poslanců. Dvě koaliční strany už podaly trestní oznámení. Protestující se... 16.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-16T16:21+0100

2022-02-16T16:21+0100

2022-02-16T16:21+0100

Informuje o tom slovenský server Extra Plus, který připomněl, že poslanci Národní rady Slovenské republiky dostávají již několik dní výhrůžné zprávy na sociálních sítích.Situace se začala vyostřovat poté, co unikl na Facebook takzvaný Seznam vlastizrádců, kteří podepsali obrannou dohodu s Američany.Člen LS Naše Slovensko Anton Grňo oznámil, že se setkají v obci Lazany, nedaleko Prievidze, odkud pochází poslanec SaS Miroslav Žiak. Ten však byl v té době v Bratislavě a v Lazanech žijí jen jeho rodiče. Policisté tam ale skupinku protestujících nepustili.Od domu Miroslava Žiaka se následně přesunuli policisté do Bojnic, kde hlídali dům Anny Záborské.Připomeňme, že dohoda, která na Slovensku vzbuzuje značné kontroverze, umožní americkým ozbrojeným silám využívat vojenská letiště Malacky-Kuchyňa a Sliač. Místo nájmu USA investují finanční prostředky pro jejich modernizaci. Dohoda má platit deset let. Poté zůstává i nadále v platnosti, nebo ji je možné vypovědět s roční výpovědní lhůtou.Na začátku měsíce prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová ratifikovala smlouvu o obranné spolupráci s USA.„Interpretační doložka, kterou jsem k dojednanému textu smlouvy přiložila, je součástí ratifikační listiny, a je tedy závaznou interpretací smlouvy i pro další generace politiků při její aplikaci. Tato doložka spolu s doložkou druhé smluvní strany potvrzují, že Slovensko i Spojené státy americké si dojednaný text smlouvy vykládají ve shodě, a že racionální důvod na podezřívání z jiných postranních úmyslů tady není,“ uvedla prezidentka Slovenské republiky.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

