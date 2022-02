https://cz.sputniknews.com/20220216/tohle-se-deje-s-vasim-telem-kdyz-jite-kazdy-den-stejne-potraviny-a-to-i-v-pripade-ze-jsou-zdrave-17650430.html

Tohle se děje s vaším tělem, když jíte každý den stejné potraviny. A to i v případě, že jsou zdravé

Tohle se děje s vaším tělem, když jíte každý den stejné potraviny. A to i v případě, že jsou zdravé

Vymýšlet, co jíst každý den, může být vyčerpávající - a o to víc, pokud to řešíte pro celou domácnost. Jíst? Zábava. Plánování jídel? To už tak zábavné není. 16.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-16T21:49+0100

2022-02-16T21:49+0100

2022-02-16T21:49+0100

zdraví

potraviny

jídlo

zelenina

ovoce

potrava

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/637/89/6378986_0:164:2999:1851_1920x0_80_0_0_3ff8cbe9d03b6f44c66914e07162b934.jpg

I to je jeden z důvodů, proč je tak snadné dostat se do rutiny a jíst každý den to samé. Možná začínáte den stejnou snídaní, ať už jsou to vajíčka, miska ovesných vloček nebo smoothie. K obědu si pak dáte nějakou obměnu salátu se stejnou hrstkou ingrediencí. (Možná se odvážete a obměníte zálivku.) K večeři je to jeden ze sedmi zapamatovaných receptů, které vyžadují minimální počet ingrediencí a úsilí. Možná oprášíte kuchařku v neděli, až budete mít více času. Je vám to povědomé?Mít v rukávu arzenál rychlých a snadných jídel má určitě smysl. A konec konců, pokud při každém jídle pokryjete svůj nutriční základ, koho zajímá, že jíte pořád to samé? Avšak podle odborníků pro zdraví střev není dobrý nápad jíst každý den stejné potraviny – a ano, i když jsou zdravé.Gastroenterolog z Jižní Karolíny a autor knihy Fiber Fueled, doktor Will Bulsiewicz, dokonce tvrdí, že konzumace rozmanitých potravin (konkrétně rostlinných) je tím nejlepším opatřením, které můžete z hlediska zdraví střev učinit.Doktor Tim Spector, profesor genetické epidemiologie na King's College London a vědecký spoluzakladatel společnosti Zoe, která se zabývá zdravým mikrobiomem, se na vlastní kůži přesvědčil, jaký vliv má na střeva každodenní konzumace stejných potravin. Vidí to díky své práci pro společnost Zoe a vědeckému výzkumu, a dokonce to viděl i v mini studii, kterou sám provedl, když přiměl svého syna, aby deset dní jedl jen jídlo z McDonaldu.Co se tedy děje s tělem, když každý den jíte potraviny bez živin? Začněme tím, že se více ponoříme do toho, co se stane, pokud někdo jí každý den stejné potraviny a tyto potraviny mají minimální výživovou hodnotu. U svého syna začal Spector pozorovat obrovské změny ve zdravotním stavu již po čtyřech dnech experimentu.Každodenní konzumace stejných potravin nejenže minimalizuje rozmanitost bakterií žijících ve střevech, ale potraviny chudé na živiny jsou vyrobeny z cukrů a přídavných látek, které ve skutečnosti zabíjejí dobré střevní bakterie, které tam žijí, a umožňují, aby se místo nich dařilo bakteriím způsobujícím záněty. Spector vysvětluje, že tato kombinace je pro zdraví škodlivá, a to jak krátkodobě, tak dlouhodobě. Z krátkodobého hlediska může podle Spectora konzumace stejných, na živiny chudých potravin vést k nízké energii, mozkové mlze a zažívacím problémům.A co se stane s tělem, když budete každý den jíst stejné zdravé potraviny?O tom, že je škodlivé jíst dlouhodobě nezdravé potraviny, se nemusíme asi ani bavit. Ale je opravdu tak špatné jíst každý den to samé, pokud se jedná o potraviny bohaté na živiny? „Pokud jíte každý den stejný kapustový salát, nezískáte takovou rozmanitost střevních mikrobů, jako kdybyste si každý den dali jiný druh salátu,“ říká Spector.Jak rozmanitá by tedy měla být vaše strava? „Vědecká studie, která vzala v úvahu více než 11 000 lidí, zjistila, že nejvhodnějším pro nejlepší rozmanitost střevních bakterií je konzumace 30 různých druhů rostlin týdně,“ konstatuje Spector. Může to znít jako velký problém, ale pokud si skutečně sednete a vyjmenujete všechny různé druhy rostlinných potravin, zjistíte, že je to zvládnutelné. Zelenina, ovoce, obiloviny, semínka, ořechy, fazole, luštěniny, sója a bylinky – to vše jsou způsoby, jak toho dosáhnout.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220215/visceralni-tuk-je-velmi-nebezpecny-pro-zdravi-neprojevuje-se-vsak-faldiky-na-brise-mame-zachranu-17636218.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

potraviny, jídlo, zelenina, ovoce, potrava