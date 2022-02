https://cz.sputniknews.com/20220216/uverejneni-adres-odsoudil-i-prezident-je-to-utok-na-rodinne-prislusniky-poslancu-mysli-si-rakusan-17655129.html

Uveřejnění adres odsoudil i prezident. Je to útok na rodinné příslušníky poslanců, myslí si Rakušan

Uveřejnění adres odsoudil i prezident. Je to útok na rodinné příslušníky poslanců, myslí si Rakušan

Ministr vnitra Vít Rakušan měl dnes schůzku s prezidentem České republiky Milošem Zemanem na Pražském hradě, kde mimo jiné probírali také zveřejnění adres... 16.02.2022, Sputnik Česká republika

Uskupení Otevřeme Česko – Chcípl PES se vyjadřuje zásadně proti novele pandemického zákona a v souvislosti s tím dnes uveřejnilo adresy těch poslanců, kteří byly pro pandemický zákon. Uskupení vyzývá k demonstracím u domů těchto poslanců. Kvůli této skutečnosti je v pohotovosti policie. Odsouzení od Rakušana padlo již ve Sněmovně.Po jednání následovala schůzka Rakušana a prezidenta Zemana, kde se dle Rakušana hlava státu ztotožnila s názorem ministra vnitra.Vzhledem k tomu, že Rakušan povolal do pohotovosti policii, dostalo se mu odpovědi, že policie již zvýšila dohled u těchto 70 zveřejněných adres.Schůzka Rakušana a Zemana se dotkla také šibenic, které byly přítomny na některých demonstracích. Prezident to dle slov ministra považuje za trestný čin, přičemž si myslí, že by takové činy měly být potrestány přísněji.„Já samozřejmě jsem pro to, aby policie tyto věci důsledně kontrolovala a řešila, nicméně jsem ministrem, jsem politikem, nejsem policistou, soudcem ani státním zástupcem a není na mně, abych kvalifikoval, zda se o trestný čin jedná či nejedná,“ uvádí ministr.Prezident zastává názor, že šibenice nemají na veřejnosti co dělat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

