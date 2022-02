V Sydney došlo k ohavnému útoku žraloka. „Rozpůlil ho a část sežral, všude byla krev,“ křičeli lidé

https://cz.sputniknews.com/20220216/v-sydney-doslo-k-ohavnemu-utoku-zraloka-rozpulil-ho-a-cast-sezral-vsude-byla-krev-kriceli-lide-17650910.html

Zděšení svědci události si vybavují pronikavé výkřiky muže, kterého ve vodě trhal žralok, na hladinu vyplouvala krev.Na místo tragédie, která se odehrála ve středu odpoledne poblíž Little Bay Beach na východě Sydney, okamžitě dorazily záchranné složky, které brzy našly ve vodě lidské pozůstatky.Ohavný útok žraloka zachytili na video místní rybáři, kteří mohli jenom přihlížet tomu, jak žralok doslova rozpůlil plavce a sežral část těla.Hned po této události byli požádáni ostatní plavci, aby vyšli z vody a záchranáři s vrtulníky se vydali hledat žraloka zabijáka a pozůstatky těla.Záchranáři nalezli pozůstatky těla asi po hodině, spolu s ostatky neoprenové kombinézy.Svědky události byly desítky rybářů a dalších hostů pláže, kteří slyšeli zoufalé výkřiky muže, kterého téměř sežral žralok. Samozřejmě, že to na břehu způsobilo obrovskou paniku.„Bože, uslyšel jsem křik, a žralok prostě polykal jeho tělo, a tělo bylo roztrháno napůl přímo tady,“ ozývalo se.„Ono se to vrátilo a spolknulo část jeho těla, a konec. Zmizelo to,“ znělo dál.Záchranáři konstatovali, že muži už nemohli pomoci.Jedná se tak o první smrtelný útok žraloka v Sydney od roku 1963.Je známo, že obětí byl místní obyvatel, který dobře znal pláž a často si chodil zaplavat.Pláž je zatím uzavřena stejně jako další pláže v okolí, protože policie pokračuje v prohledávání oblasti a pátrá po žralokovi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

