Vědci prokázali, že tyto potraviny mají „přímou souvislost“ s rakovinou. A maso to není

Rakovina zůstává stále velkým strašákem celého světa a to i přes obrovské prostředky vynakládané na hledání léku. Neustále roste počet důkazů poukazujících na... 16.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-16T08:13+0100

2022-02-16T08:13+0100

2022-02-16T08:13+0100

zdraví

rakovina

potraviny

strava

Potraviny, jež byly zpracovávány a zbaveny své nutriční hodnoty, jsou známé jako rafinované potraviny.Mezi rafinované obiloviny se řadí koláče, zákusky, bílý chléb, těstoviny, muffiny, sladké nebo slané sušenky, rafinované cereálie, bílá rýže, palačinky, vafle či pizza. Zmíněná studie zkoumala, jakou roli hraje široká škála potravin a nápojů v riziku vzniku rakoviny žaludku.Vědci analyzovali data z případové kontrolní studie provedené v Itálii v letech 1997 až 2007, která zahrnovala 230 lidí s potvrzenou rakovinou žaludku, z nichž bylo 143 mužů a 87 žen ve věku 22 až 80 let a v kontrolní skupině bylo 547 lidí, 286 mužů a 261 žen ve věku 22 až 80 let, kteří byli hospitalizováni pro akutní nenádorová onemocnění.Za zmínku stojí, že se v průběhu výzkumu ukázalo, že při konzumaci ovoce a zeleniny byly pozorovány opačné rizikové trendy.Četné studie v průběhu mnoha let poukazují na souvislost mezi rafinovanými obilninami a rizikem rakoviny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2022

rakovina, potraviny, strava