Víte, jak dosáhnout křupavé kůrčičky na pečeném kuřeti? Stačí vám k tomu jedna tajná ingredience

Kuřecí maso můžeme vařit, péct v troubě nebo smažit. Pokud zvolítbe třetí způsob přípravy, cílem kuchaře je, aby povrch kuřete měl voňavou zlatavou a křupavou... 16.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-16T22:15+0100

2022-02-16T22:15+0100

2022-02-16T22:15+0100

Ne vždy se vám podaří toho dosáhnout. Někdy je povrch příliš měkký, chybí mu ta „křupavost“.Kůrčičky však můžete dosáhnout tak, že před položením na rozpálený rošt kuře namažete jedním mléčným výrobkem.A co by mělo být na povrchu masa? K vytvoření lahodné křupavé kůrky vám pomůže zakysaná smetana.Pokud bude každý kousek kuřecího masa obalený v této smetaně, chuť hotového pokrmu hosty příjemně překvapí.Mnoho gurmánů se ptá na recept v domnění, že křupavé kůrky bylo dosaženo nějakým speciálním způsobem přípravy.A jak jinak ještě můžete dosáhnout křupavé kůrčičky?Existuje i tradičnější způsob přípravy křupavého kuřete. Při této přípravě se kuře potře rozšlehaným syrovým vejcem.Jakmile kuře potřete vejcem, měli byste jej ještě obalit ve strouhance.Přejeme vám dobrou chuť!Recept na dokonale šťavnaté kuřeAby bylo kuře šťavnaté a chutné, může být pečené, plněné obilovinami, ovocem nebo mnoha dalšími přísadami. Ale tato metoda zabere hodně času. Dokonalé křehké maso s kůrkou lze s jednou speciální složkou upéct i na pánvi.Kuře po židovsku je velmi chutné jídlo i přes to, že je připravováno s minimálním množstvím surovin. Kuře se ukáže velmi chutné, krásné zlaté karamelové barvy.Zvláštní je, že hlavní složkou tohoto pokrmu je soda. Kuřecí maso se vaří ve velkém množství cibule s přídavkem jedlé sody. Chuť sody není cítit, ale díky přidání této přísady se cibule změní na hustou omáčku a dá kuřeti tak krásnou barvu.Suroviny:1 kg kuřecí masa (naporcované nebo paličky či stehenní řízky),400 g cibule,1 ½ lžičky soli,½ lžičky pepře mletého,50 ml rostlinného oleje,½ lžičky sody.Postup přípravy:Nakrájejte cibuli na kostičky. Nasypte na předehřátou pánev s rostlinným olejem. Smažte dozlatova, poté osolte a vařte do karamelizace. Navrch dejte kuřecí paličky. Osolte a opepřete. Přiklopte a asi 20 minut duste. Otočte a posypte kořením z druhé strany. Vařte dalších 20 minut. Dejte na talíř a navrch nalejte cibulovou omáčku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

