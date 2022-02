Zdroj: NATO se pokusilo o rozvědku ruských lodí během jejich cvičení ve Středozemním moři

https://cz.sputniknews.com/20220216/zdroj-nato-se-pokusilo-o-rozvedku-ruskych-lodi-behem-jejich-cviceni-ve-stredozemnim-mori-17642532.html

Fregaty NATO se pokusily provádět průzkum ruských lodí během jejich cvičení ve Středozemním moři, Sputniku to uvedl informovaný zdroj. 16.02.2022, Sputnik Česká republika

Podle něj „posádky ruských raketových křižníků detekovaly radarové vlny z lodí Severoatlantické aliance, určily parametry jejich pohybu a doprovodily je“.Cvičení ruského námořnictva se účastní 15 válečných lodí Tichooceánského, Severního a Černomořského loďstva, včetně raketových křižníků Varjag a Maršál Ustinov, fregat Admirál Ksatonov a Admirál Grigorovič, velkých protiponorkových lodí Admirál Tribuc, Viceadmirál Kulakov a podpurných plavidel. Do manévrů se zapojilo také přes 30 letadel ruských leteckých sil. Jedním z úkolů je výcvik a bojová cvičení ruských lodí a letadel „na zasažení skupin lodí cvičného nepřítele“.Ruské cvičení v úterý zkontroloval ministr obrany Sergej Šojgu, který dorazil do Sýrie.Ve Středozemním moři josu nyní přítomny skupiny letadlových lodí NATO: letadlová loď USS Harry Truman, francouzská letadlová loď Charles de Gaulle a italská letadlová loď Comte idi Cavour. Doprovází je útočné lodě a podpůrná plavidla.Již dříve ruské ministerstvo obrany oznámilo odhalení americké ponorky třídy Virginia v ruských vodách poblíž kurilského ostrova Urup. Její posádce byl rusky a anglicky předán požadavek o vynoření, to však bylo ignorováno. Poté ruská fregata Maršál Šapošnikov použila „odpovídající prostředky“ a ponorka „maximální rychlostí opustila výsostné vody Ruska“.Americkému vojenskému ataše v Moskvě byla předána protestní nóta. Ministerstvo obrany RF zdůraznilo, že kroky americké strany jsou považovány za hrubé porušení mezinárodního práva, a připomnělo, že Rusko si „vyhrazuje právo přijmout ve svém teritoriálním moři všechna možná opatření k zajištění bezpečnosti státu“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

