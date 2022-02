https://cz.sputniknews.com/20220217/ceska-armada-siri-fake-news-kvuli-ukrajine-17663604.html

Česká armáda šíří fake news. Kvůli Ukrajině?

Velitelství informačních a kybernetických sil Armády České republiky zveřejnilo na svém twitterovém účtu obrázek s americkou vlajkou nad nacistickým... 17.02.2022, Sputnik Česká republika

Kdo porážkou nacistického Německa přímo v jeho srdci, Berlínu, ukončil 2. světovou válku? Díky věhlasnému snímku Vztyčení sovětské vlajky nad Reichstagem fotografa Rudé armády Jevgenije Chalděje víme, že to byl Sovětský svaz.Naší době přísluší jeden velmi špatný trend. Jím je falšování dějin. Především dějin 2. světové války. Role Sovětského svazu na porážce nacismu je snižována a pomlouvána. Naopak role Spojenců je vyzdvihována a oslavována. V posledních letech se tím zabývají i média hlavního proudu. Jen se například podívejte na poměr zpráv o osvobození naší vlasti Rudou ardmáou a o osvobození části západních Čech americkou armádou. U diváka a čtenáře má asi vzniknout dojem, že nás osvobodili Američané a když ne oni, tak vlasovci.Je tragické, že k manipulaci přistoupila Armáda České republiky, která by měla ctít naší vojenskou historii a bránit památku našich skutečných osvoboditelů. Jak se můžete přesvědčit, tak to není.Velitelství informačních a kybernetických sil Armády České republiky zveřejnilo na svém Twitteru obrázek s americkou vlajkou nad nacistickým Reichstagem. Celý příspěvek byl věnován takzvaným operacím pod falešnou vlajkou.„False flag operation - agresorem záměrné provedení útoku na sebe samého, a následné svalení viny na svého protivníka. Jsou využívány k ospravedlnění dobyvačných válek, kdy se agresor tváří jako obránce, aby tím získal podporu doma - a v případě schopné propagandy i v zahraniční," stojí v příspěvku.A v dalším jsou popisovány incidenty, které přispěly k vyvolání konfliktů. Z nějakého záhadného důvodu se zmiňují pouze dva. Sovětský a německý. Jaké překvapení, že česká armáda zapomněla na americké agrese?My ne a rádi je připomeneme. Je tu operace Northwoods, kterou USA chtěly získat podporu americké společnosti pro útok na Kubu. Plánovaly se dokonce fingované teroristické akce na území USA proti vlastním obyvatelům, počítající s až stovkami obětí.Americké tajné služby organizovaly v roce 1953 převrat v Íránu. CIA vytvořila v rámci operace Gladio v Itálii extrémistickou organizaci. V srpnu 1964 si Američané vymysleli incident v Tonkinském zálivu, aby mohli zaútočit na Vietnam. Když uděláme velký skok dopředu a vynecháme řadu událostí, můžeme připomenout amerického ministra zahraničí Colina Powella, který na půdě OSN třásl ampulí s falešným antraxem a rozpoutal invazi do Iráku. A nebo čerstvý fake s útokem Ruska na Ukrajinu.A právě o to asi jde. Obvinění Moskvy má zastřít dezinformaci, která měla vyvolat válku na Ukrajině. A česká armáda se této dezinformační kampaně účastní. A je z toho ta samá ostuda jako z účasti českých vojáků na misi v Afghánistánu a nově v Mali.O dezinformaci a cynické urážce našich osvoboditelů Sputnik hovořil s Bronislavem Kalvodou, předsedou oblastní organizace SPD Semily a zastupitelem města Jilemnice.„Tento naprostý přehmat považuji za velmi závažné pochybení, které může mít v budoucnu velmi negativní vliv na naše vzájemné diplomatické a ekonomické vztahy s Ruskou federací, které jsou již dnes bohužel na bodu mrazu. Rusové jsou pochopitelně vzhledem k jejich obrovským obětem během Vlastenecké války s nacistickým Německem a jejich přisluhovači velmi citliví na zpochybňování faktu, kdo a kdy nebo vlastně jako první vkročil do Berlína a vyvěsil svou státní vlajku.Nechci však vůbec zpochybnit značný podíl Spojenců při porážce roztahovačného a agresivního Německa, zejména československých a polských pilotů ve službách RAF, nebo československé pěchoty v severní Africe. Ovšem zveřejnit obrázek s americkou vlajkou vlající nad Reichstagem v roce 1945 může buď jen politický diletant, nebo slouha cizí mocnosti. Tak to prostě je. A pokud se nemýlím, tak právě Spojenci odkládali vylodění v Normandii až do té chvíle, dokud skutečně bylo jasné, že Rudá armáda dorazí do Berlína právě jako první. Nebýt zvratu u Stalingradu, zřejmě by se postup všech spojeneckých armád poněkud prodloužil a nakonec podíl Spojených států na osvobození Evropy není oproti SSSR až tak významný. To je třeba si velmi dobře pamatovat," míní politik.Příspěvek byl věnován operacím false flag, a opět naše armáda srovnává SSSR a Německo. Proč ale nekritizuje incident v Tonkinském zálivu, kterým USA vyvolaly válku ve Vietnamu? O co armádě jde?„To je opět zavádějící pohled na tehdejší politickou situaci v Evropě, ze strany současné propagandy. Rád bych ale nejdříve upozornil, že ve 40. letech v nacistickém Německu a tehdejším SSSR byli u moci skuteční diktátoři a o demokracii si mohli občané těchto zemí nechat jen zdát. Ovšem rozdíl mezi těmito režimy byl přesto značný. Němci posílali během okupace naší země československé občany ve vagónech pro dobytek přímo do plynových komor, kdežto sovětský režim přinesl do drtivé většiny Evropy tolik toužený mír, včetně osvobození naprosté většiny Československa. Navíc I. československý armádní sbor prošel po boku Rudé armády z Buzuluku až do Prahy, a to přes krvavou Duklu. Sovětský režim rozhodně neusiloval o konečné řešení české otázky, tedy částečného vyhlazení a naprostého zotročení našich národů.Současná propaganda totiž na nás soustavně chrlí dezinformace, které se jí hodí do krámu a ty podstatné zůstávají bohužel stranou, nebo bývají silně cenzurovány. O Vietnamu a Koreji, kde zemřelo při americkém vojenském angažmá dohromady více jak pět milionů lidí, se jaksi nyní nikdo nezmiňuje. A já se mohu klidně zeptat, co vlastně světu přineslo americké angažmá v Iráku, Libyi nebo Sýrii? Z těchto aktivit NATO nakonec vzplál Islámský stát a byl aktivně posílen mezinárodní terorismus. Takže o co naší armádě a politickým vládním elitám vlastně jde? Podporovat mezinárodní terorismus? Toť otázka," míní pan Kalvoda.Má tweet armády nějakou souvislost s údajnou ruskou invazí na Ukrajinu?„Rozhodně ano. Je to součástí propagandy. Jsme neustále masírováni tím, že se chystá ruská invaze na Ukrajinu. Byly zveřejněny snímky hromadící se ruské bojové techniky u ukrajinských hranic. Už ale nebyly zveřejněny snímky tolik potřebných jednotek pro zajištění veškeré logistiky pro ruskou armádu. Vždyť 100 tisíc vojáků, to je 100 praporů a ty potřebují tisíce tun vojenského materiálu, paliva nebo potravin každý den, v případě jakékoli vojenské akce na cizím území. Vzpomeňme si, jak dopadli Němci u Stalingradu, právě kvůli zcela nedostatečnému zásobování a ruské zimě.Takže ano, zmíněný tweet byl podle mého názoru součástí nynější protiruské propagandy, která nás má zastrašit a obrátit pozornost od skutečných hrozeb, kterými jsou masová nelegální migrace, prudký narůst cen energií a paliv. Od toho se odrazí zdražení naprosto všeho. Díky neschopné EU a jí prosazovaným Green Dealem totiž nyní čelíme několika krizím najednou. A to je především třeba řešit jako první, ne však fiktivní invazi na Ukrajinu. Hledáme si totiž nepřítele tam, kde není, a skutečné hrozby zcela ignorujeme. A to je špatně," míní místopředseda Regionálního klubu SPD Libereckého kraje Bronislav Kalvoda.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

