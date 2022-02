https://cz.sputniknews.com/20220217/ceskem-se-prohani-silny-vitr-ktery-komplikuje-dopravu-bez-proudu-je-temer-100-tisic-lidi-17657084.html

Českem se prohání silný vítr, který komplikuje dopravu. Bez proudu je téměř 100 tisíc lidí

Českem se prohání silný vítr, který komplikuje dopravu. Bez proudu je téměř 100 tisíc lidí

Na silnicích i železnicích způsobuje problémy silný vítr. Mnoho domácností je bez elektřiny, hasiči mají stovky výjezdů. Na nejvyšší české hoře Sněžce naměřili... 17.02.2022, Sputnik Česká republika

V noci na čtvrtek meteorologové výstrahu před silným větrem rozšířili, během dne tak může zasáhnout území celé republiky. Může dosahovat rychlosti až 110 km/h. Vysoký stupeň nebezpečí bude platit až do čtvrtečních 15:00. Odpoledne vítr zeslábne, avšak meteorologové upozorňují, že i tak bude silný. Polevit by měl po půlnoci na pátek.Na Sněžce byla naměřena dnes nad ránem rychlost větru 181 km/h. V nižších polohách pak fouká v poryvech do 90 kilometrů. Více práce mají nepochybně hasiči.Meteorologové upozorňují, že kvůli větru může dojít k poškození stromů a lesních porostů, možné jsou ale i menší škody na budovách. Hrozí také nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi a očekávat lze i komplikace v dopravě.Silný vítr působí komplikace nejen v dopravě, ale i v dodávkách energie. ČEZ evidoval kolem sedmé hodiny ranní více než sto poruch na vedení vysokého napětí, další desítky závad na linkách nízkého napětí. Více než 94 tisíc odběrných míst je bez elektřiny. Problémy hlásí také EG.D ze Supiny E.ON.Výhled na další dnyCo se týče předpovědi na další dny, pak v pátek bude polojasno, místy přeháňky. Během dne od západu bude zatažená obloha, na většině území občasný déšť. Teploty přes den budou kolem 7 až 11 stupňů, večer bude vítr zesilovat. V sobotu bude oblačno až zataženo, místy přeháňky či déšť. Přes den budou teploty kolem 5 až 9 stupňů, na jižní Moravě se mohou vyšplhat až na 11 stupňů. Také v neděli nás čeká oblačná až zatažená obloha, od severozápadu na většině území občas déšť nebo přeháňky. Teploty stejné jako v sobotu.Začátek týdne bude oblačný až zatažený, s podobnými teplotami jako v tomto týdnu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

počasí, extrémní počasí, meteorologové, meteorolog, český hydrometeorologický ústav (čhmú), výstraha, vítr