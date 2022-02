Čeští novináři jsou smutní, že Rusko nezaútočilo na Ukrajinu. A lžou dál

https://cz.sputniknews.com/20220217/cesti-novinari-jsou-smutni-ze-rusko-nezautocilo-na-ukrajinu-a-lzou-dal-17658394.html

Řekni, kde ty tanky jsou, co se tady mohlo stát? Tak bychom mohli s humorem přeonačit protiválečnou píseň Judity Čeřovské. Ruská invaze, o které křičela... 17.02.2022, Sputnik Česká republika

16. února jsme byli svědky odhalení a demaskování západní dezinformace. A co? A nic! Americký prezident Joe Biden nebude nazván dezinformátorem, trollem nebo manipulátorem. Ne. Prostě lhal o ruském útoku na Ukrajinu a s ním lhala celá kohorta předních západních i východoevropských politiků.Česká média hlavního proudu by teď měla objektivně říct, že nás USA a celý Západ vodí za nos. Že došlo ke stejné situaci jako v roce 2003, když na zasedání Rady bezpečnosti OSN ministr zahraničí USA Colin Powell mával ampulí s iráckým antraxem. Jde o stejné falešné obvinění, které mohlo vyústit v tragédii.K tomu nedošlo. Nová porce americké lži není překážkou pro slepou víru v USA. České sdělovací prostředky si vědí rady. K útoku na Ukrajinu ve středu nedošlo? Tak k ní dojde jindy. Hotovo dvacet.Česká média nemají odvahu sdělit svému obecenstvu, že uměle vyvolávaná válečná atmosféra je lež. Dál se ženou za neexistujícím konfliktem. Dál straší válkou. A to i přesto, že se ruská vojska po cvičení stahují a Ukrajina s Washingtonem přichází o důvod svých smyšlených obav.„Nastal den D možné invaze na Ukrajinu. Ruské tanky vyjely, ale zatím opačným směrem.“ To je titulek serveru Aktuálně.cz. Kroutíte hlavou, drazí čtenáři? My také.A dáme si ještě jeden titulek. „Rusku nezbývá, než se otevřeně proměnit v agresora - nebo zastrašovací plán opustit.“ Takhle to vidí nejčtenější text Respektu za poslední dobu. To je dost krvelačné tvrzení. Liberálové vyzývají ruskou armádu, aby zaútočila na Ukrajinu? Co by na to řekl humanitární bombarďák Václav Havel?Proč se česká média hlavního proudu bojí říct svým čtenářům pravdu? Duševně by to neunesli? A nebo jim to zkrátka majitel nebo někdo jiný nedovolí, a musí hrát roli užitečných dezinformátorů dál? Právě někde zde může být pravda.O dezinformacích českých médiích o ruském útoku na Ukrajinu Sputnik hovořil s místopředsedou ÚV KSČM pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci Leo Luzarem.„A jitra jsou zde tichá. Vypůjčil jsem si název jednoho z dobrých filmů zosobňující hrdinství, obyčejných lidí v neobyčejné situaci. Stále totiž rádi zapomínáme na životy těch anonymních občanů, kteří se každý den potýkají se složitostí a tragédií života, neživota, na pokraji války i v ní samé. Všechna ta vznešená slova a předsevzetí vrcholných představitelů hovořících o lidech a jejich zájmech jsou k 16. 2. 2022 podrobena kritickému pohledu těchto lidí.Co měl přinést tento den do jejich životů? USA tvrdily, že smrt a díky jimi zveřejněných informací přinesla život. Ruské vedení bude tvrdit, že nikdy nemělo v úmyslu tento den vyvolat konflikt a ukrajinská vláda, ta bude od svých občanů žádat shovívavost a trpělivost, protože trpí v souboji globálních mocností.Ve Washingtonu se plácají po ramenou, jak zabránili konfliktu a jak chytře dočasně umístili obrovské množství munice, zbraní a živé síly hned u ruských hranic. V Moskvě slaví propagandistický úspěch a posílení svých pozic u svých spojenců. Jen ten, kdo je bit, je prostý občan, ať již z Luhansku a Doněcku, tak i ten z Kyjeva. Mnohaleté strádání nebere konce a mnohdy se zdá, jakoby to vlastně všem vyhovovalo. Ten pocit uměle vyvolávaných bouří ve mě vzbuzuje i právě prošlá „mediální“ krize války.Již Darwin psal, že konflikt může vyvolávat i pozitivní posuny ve vývoji. Proto nyní již opravdu nastal čas, aby Rada bezpečnosti OSN otevřela téma plnění minských dohod a zcela vážně, padni komu padni, začala vyžadovat jejich plnění,“ míní politik.Chybí českým médiím objektivní pohled? Anebo musí tancovat, jak jejich majitel píská?„Nestřílejte, vždyť jsou tady lidé, volal již dobrý voják Švejk. Média ale opět sehrála svou roli mouřenínů a znovu ukázala svou povrchnost analýz a vyvozovaných závěrů. Spokojit se jen s propagandou doplněnou agresívními slovy stále stejných profláknutých válečných štváčů jim jakoby pořád stačí k oblbování lidí. Ale ta doba se zdá již konečně odchází a čím dál více lidí vnímá pokřivenost té mediální pseudo pravdy. Začínají padat otázky a veřejný prostor začíná uvažovat nad základní otázkou, která má vždy zaznít jako první, kdo tím získal prospěch," říká pan Luzar.Řídí někdo český mediální prostor, nebo jen naše média slepě věří západním zdrojům?„Nastává soumrak velkých mediálních domů, blíží se konec zpráv, těch uměle nafukovaných, aby vydrželi celý den v půlhodinových přímých vstupech ze studia. Blíží se doba negace a nedůvěry v jakékoliv informace a nastává čas zpochybňování čehokoliv. To způsobila média svým cíleným a úmyslným jednostranným zpravodajstvím pod taktovkou moci a v zájmu vyšší pravdy.Návrat k selskému rozumu a prosté lidské zodpovědnosti za sebe sama a svět okolo nás, je cesta po které začíná kráčet čím dál více lidí, a je to dobře. I když občas zazní výkřiky „země je placatá“, přesto je to obrovský posun ven ze stínů světa pana Orwella, ve kterém bohužel již pár let žijeme," říká místopředseda ÚV KSČM Leo Luzar.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

