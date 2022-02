https://cz.sputniknews.com/20220217/co-muzeme-pridat-do-caje-aby-byl-jeste-chutnejsi-a-zdravejsi-5-nejlepsich-tipu-17649640.html

Co můžeme přidat do čaje, aby byl ještě chutnější a zdravější. 5 nejlepších tipů

Co můžeme přidat do čaje, aby byl ještě chutnější a zdravější. 5 nejlepších tipů

Docela obtížně si můžeme představit studený zimní den a večer bez šálku vonného teplého nápoje. Ovšem do značné míry chuť čaje závisí na kvalitě surovin a také... 17.02.2022

Horký nápoj je zpravidla ochucován medem a citronem, což je klasická kombinace. Tyto doplňky přispívají k lepšímu působení černých a zelených odrůd. Navíc také ideálně doplňují bylinný nápoj.Ovšem tímto pestrá paleta čajových přísad nekončí.„Večerní“ přísadyV podvečer nebude vhodná volba výrazně tonizujících doplňků, jelikož by to mohlo přispět ke zhoršení kvality spánku. Ve večerních hodinách se vyplatí upřednostnit bylinky, jež jsou známé pro svůj sedativní účinek.Můžete tedy do konvice přidat heřmánek, meduňku, ale i malé množství kořenu kozlíku lékařského. Takový nápoj přispěje k uklidnění a zmírnění nervového napětí.Které další doplňky do čaje patří?MátaTato rostlina poskytne nápoji lehkou osvěžující chuť, mimo jiné má i velké množství účinků kladně ovlivňujících zdraví organismu. Mezi výhody máty patří i to, že si ji můžete přidat rovnou do hrnku.Listy višně, rybízu a třešněMálokdo ví o tom, že tyto fermentované rostlinné suroviny lze i samostaně zavařovat, stanou se pak perfektní alternativou běžnému čaji. Ovšem tyto bobulové „chuťové notky“ se samozřejmě dá přidat i jako doplněk k libovolnému běžnému čaji.Listy těchto bobulí vytváří mohutný seznam zdravých účinků kladně ovlivňujících lidský organismus. Stejně výrazně zlepšují i chuť nápoje.LevanduleNa tuto květinu je třeba dávat pozor, jelikož má nesmírně bohatou chuť a vůni. Už pouhých pár květů levandule dokáže výrazně zlepšit chuťové hodnoty čaje, ale zároveň přispěje ke zlepšení nápoje a také zvyší jeho intenzitu.Je třeba mít na vědomí, že levandule pomáhá obnovit funkci nervového systému a zlepšuje ženské zdraví.MalinyTato bobule je báječně kombinovatelná s libovolnými druhy čajů. Není třeba ji ovšem zaměňovat marmeládou, která nemá takové množství zdravých účinků kvůli vysoké koncentraci cukru. Naopak čerstvé a mražené maliny nasycují organizmus vitamíny a výrazně obohacují chuť samotného čaje.Přejeme Vám spoustu fantastických gurmánských zážitků!Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

