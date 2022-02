https://cz.sputniknews.com/20220217/dara-rolins-odhalila-v-satech-s-riskantnim-prustrihem-vnady-lide-diskutovali-zda-ji-obleceni-slusi-17660978.html

Dara Rolins odhalila v šatech s riskantním průstřihem vnady. Lidé diskutovali, zda jí oblečení sluší

Slovenská zpěvačka Dara Rolins patří mez ty ženy, které se mohou pochlubit parádní postavou. I ve svých 49 letech má tělo, které jí závidí nejedna dvacítka. Na... 17.02.2022, Sputnik Česká republika

Zpěvačka své fanoušky překvapila fotkou, na které je zachycena v zářivých zelených šatech, které jsou ozvláštněny průstřihem v oblasti dekoltu. Z obyčejných, až usedlých šatů co do střihu, je najednou sexy kousek, který odhaluje jemně její přednosti, ale přece jen mužům nechává otevřená dvířka fantazie.A jaké si vysloužila reakce? Modelka Daniela Peštová reagovala srdíčkem, fotograf Lukáš Kimlička rovnou třemi srdíčky. Někteří její fanoušci ji označili za bohyni, další pak s odkazem na barvu šatů za mořskou vílu.I další psali, že se jim fotka velmi líbí. „Wau, wau, wauu,“ zněl jeden z komentářů. „Krásné fotky,“ napsala jiná uživatelka. „Bohyně,“ nešetřila chválou další.Nutno podotknout, že ne vždy se člověk zavděčí všem. Výjimkou není ani tato série Dařiných fotek. Někteří totiž psali, že jí šaty nesedí. „Toto ti nesedí, promiň,“ zaznělo.A někteří byli dokonce ještě kritičtější. „Daro, to je z kterého roku? Nebo dokonalá retuš. Vždyť ty tak nevypadáš.“Obecně lze ale říci, že soudě podle komentářů má Dara velkou fanouškovskou základnu a většině se její fotky a outfity líbí.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.Pokud jde o její osobní život, Dara byla několik let partnerkou zpěváka a kytaristy kapely Wohnout Matějem Homolou, s nímž má dceru Lauru. Pár se však v roce 2010 rozešel. V letech 2011 až 2018 tvořila pár se slovenským rapperem Rytmusem, nakonec se ale i oni rozešli. V současné době randí s fotbalistou Pavlem Nedvědem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

