Evropská unie chce, aby se USA staly hlavním dodavatelem plynu

Evropská unie chce, aby se USA staly hlavním dodavatelem plynu

EU chce, aby se Spojené státy staly jejím hlavním dodavatelem „modrého paliva“, uvádí se v dokumentu Evropské komise „Obchod s LNG mezi EU a USA“. 17.02.2022, Sputnik Česká republika

„Z údajů vyplývá, že v roce 2021 byl vývoz LNG do EU z hlediska objemu nejvyšší, činil více než 22 miliard metrů krychlových a jeho hodnota se odhaduje na 12 miliard eur. V lednu 2022 dosáhl dovoz měsíčního maxima 4,4 miliardy metrů krychlových ... to se odhaduje na 4,1 miliardy eur,“ napsala EK.Komise zdůraznila, že další transatlantická spolupráce by měla vést k tomu, aby se USA staly hlavním dodavatelem plynu na kontinent, kterým nyní zůstává Rusko.Dříve média informovala, že Washington jednal s hlavními prodejci paliv v severní Africe, na Blízkém východě, v Asii a na domácím trhu o tom, že jsou připraveni „dočasně zvýšit“ těžbu plynu pro Evropu.Vysoce postavený představitel americké administrativy novinářům řekl, že tato opatření jsou nezbytná pro případ, že by byl zastaven ruský tranzit přes Ukrajinu, protože Washington považuje narušení vývozu po jiných trasách za méně pravděpodobný scénář. Vyjádřil přesvědčení, že USA budou schopny pokrýt potřeby Evropy prostřednictvím alternativních zdrojů po zbytek jara a zimy.Kreml prohlásil, že Rusko vždy zcela plnilo své smluvní závazky ohledně dodávek plynu do Evropy a nikdy nezavdalo příčinu k pochybnostem o jeho spolehlivosti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

