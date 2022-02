https://cz.sputniknews.com/20220217/fiala-po-schuzce-s-leyenovou-evropa-musi-byt-mene-zavisla-na-ruskem-plynu-17664391.html

Fiala po schůzce s Leyenovou: Evropa musí být méně závislá na ruském plynu

Fiala po schůzce s Leyenovou: Evropa musí být méně závislá na ruském plynu

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na dnešní schůzce s českým premiérem přislíbila, že poskytne Česku veškerou pomoc při přípravách jeho... 17.02.2022, Sputnik Česká republika

Fiala se dopoledne setkal také s rakouským kancléřem Karlem Nehammerem, kterého pozval na návštěvu Česka. První schůzky Petra Fialy s von der Leyenovou a rakouským kancléřem se uskutečnily při příležitosti dvoudenního summitu Evropské unie a Africké unie, který začal ve čtvrtek odpoledne. Fiala po schůzce s von der Leyenovou, která trvala asi 30 minut, uvedl, že rozhovor byl velice otevřený.„Paní předsedkyně Evropské komise mi přislíbila veškerou pomoc a součinnost při přípravě evropského předsednictví,“ uvedl Fiala. O prioritách předsednictví, které padá na druhou polovinu roku, mluvili jen v obecné rovině.Von der Leyenová spolu s Fialou před schůzkou předstoupili před novináře a předsedkyně EK byla ráda osobní schůzce.Mluvilo se také o napětí na rusko-ukrajinské hranici, které se dnes projednávají také na neformálním jednání Evropské rady. Von der Leyenová a Fiala se shodli na tom, že Evropa musí být méně závislá na ruském plynu.Po schůzce s Leyenovou Fiala zamířil za rakouským kancléřem Nehammerem. Měli jednat o otázce, která Česko a Rakousko rozděluje, a sice o jaderné energetice. Český premiér pozval Nehammera na návštěvu Česka, a podle jeho vyjádření by se to již brzy mohlo uskutečnit.Zmiňme, že český premiér před odletem do Bruselu novinářům řekl, že je důležité, aby západní státy k situaci na Ukrajině zastávaly jednotný a jasný postoj. Podle Fialy musí Rusko vědět, že existují hranice, které nelze překračovat.Nehledě na to, že Fiala věří v diplomacii, Evropa přeci jen diskutuje o sankcích pro případ, že Rusko půjde na otevřený konflikt. V případě uvalení sankcí by to mělo dopady také na evropské země, a to v různém rozsahu. Podle Fialy by tyto dopady pro Českou republiku nebyly příliš výrazné.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

