Francie a její spojenci včetně Čechů stáhnou vojáky z Mali. Macron prozradil, kam budou přemístěni

Francie, její evropské spojenecké země a Kanada se rozhodly zahájit koordinované stahování vojáků z Mali, uvádí se ve společném komuniké, které ve čtvrtek... 17.02.2022, Sputnik Česká republika

„Vzhledem k četným překážkám ze strany přechodné vlády v Mali se Kanada a evropské státy zapojené do operace Barkhane a v rámci mise Takuba domnívají, že již nejsou plněny politické, operační a právní podmínky pro efektivní plnění jejich vojenských závazků v boji proti terorismu v Mali, a proto se rozhodly zahájit koordinované stažení svých vojenských zdrojů z malijského území,“ uvádí se v komuniké.Na žádost svých afrických partnerů se však evropské země a Kanada „dohodly, že budou pokračovat ve společné akci proti terorismu v oblasti Sahelu, zejména v Nigeru a Guinejském zálivu, a že do června 2022 povedou politické a vojenské konzultace s cílem vymezit parametry této společné akce“. V misi Takuba působí v Mali i české síly.Francouzský prezident Emmanuel Macron prohlásil, že vojáci evropských spojenců budou po stažení z Mali umístěni v sousedním Nigeru.Uvedl, že stažení evropských spojeneckých sil z Mali bude koordinováno s malijskými vojenskými orgány a misí OSN v Mali.V roce 2014 zahájila Francie v regionu protiteroristickou operaci Barkhane. Misi podporuje regionální struktura G5, která byla založena v témže roce. Cílem operace v saharsko-sahelské oblasti (Niger, Mali, Burkina Faso, Mauritánie a Čad) je boj proti terorismu a stabilizace situace do té míry, aby místní orgány byly schopny samy zajistit bezpečnost. V létě 2021 francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že Paříž změní model své vojenské přítomnosti v Sahelu: operace Barkhane ve své současné podobě skončí a bude nahrazena mezinárodní aliancí zahrnující země v regionu a další partnery.V březnu 2020 vytvořila Francie a její evropští spojenci operativní skupinu Takuba pro boj proti terorismu v Mali. Kromě Francie se na vytvoření operativní skupiny podílejí Německo, Belgie, Velká Británie, Dánsko, Estonsko, Mali, Nizozemsko, Niger, Norsko, Portugalsko, Švédsko a Česká republika.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

