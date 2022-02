https://cz.sputniknews.com/20220217/infarkt-popularni-lek-proti-bolesti-ktery-zvysuje-riziko-az-o-97--17668549.html

Infarkt: Populární lék proti bolesti, který zvyšuje riziko až o 97 %

Podle studie souvisí zvýšené riziko infarktu se známým lékem proti bolesti, který se nám už mnohokrát ukázal jako užitečný. 17.02.2022, Sputnik Česká republika

A tím není nic jiného, než ibuprofen, který je běžně dostupný ve všech lékárnách bez lékařského předpisu ve formě tablet, kapslí nebo tekutiny a používá se k léčbě různých typů bolestí. Od bolesti zad až po bolest zubů.Ibuprofen patří do skupiny léků nazvaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), mezi něž také patří naproxen, sulindac, diclofenak a další.Tyto nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) jsou podle Medline Plus spojeny s vyšším rizikem srdečního infarktu nebo mrtvice.Ve skutečnosti „to může nastat bez varování a způsobit dokonce smrt,“ varuje příspěvek na zdravotním portálu.Toto sdělení potvrzuje i studie publikovaná v British Medical Journal, které se zúčastnilo přes 440 000 účastníků, jež ukázala, že ibuprofen může zvýšit riziko srdečního infarktu až o 97 %.Dr. William Grossman, ředitel Centra pro prevenci kardiovaskulárních a vaskulárních chorob na UCSF, vyjmenoval mechanismy ovlivňující toto riziko.Je známo, že vysoký krevní tlak (140/90 mm Hg (mmHg) a vyšší) je známým rizikovým faktorem pro srdeční infarkt a mrtvici.Přitom se riziko výrazně zvyšuje u těch, kdo užívá ibuprofen po dlouhou dobu.Odborníci dokonce nedoporučují užívat žádné léky proti bolesti, pokud jste nedávno prodělali infarkt nebo užívat ibuprofen déle než 10 dní, pokud vám to lékař nedoporučí jinak.Jaké jsou příznaky srdečního infarktu?Podle NHS (National Health Service of England) jsou varovné příznaky srdečního infarktu následující:Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zprávy

cs_CZ

