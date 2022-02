https://cz.sputniknews.com/20220217/je-to-jejich-treti-blamaz-zeman-zkritizoval-cia-a-rekl-ze-valka-nebude-17656245.html

„Je to jejich třetí blamáž.“ Zeman zkritizoval CIA a řekl, že válka nebude

Český prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro MF DNES uvedl, že k ruské invazi na Ukrajinu nedojde, protože Rusové nejsou blázni. Zprávu o připravovaném útoku... 17.02.2022, Sputnik Česká republika

Podle Zemana jde o další blamáž CIA, která uváděla, že Rusko zaútočí ve středu. Americké zpravodajské služby varovaly, že k ruskému útoku dojde 16. února. Podle jejich informací měl být útok zahájen leteckým bombardováním. V posledních dnech ale Rusko uvádí, že stahuje jednotky po cvičení zpět do základen. Ruské ministerstvo obrany zveřejňuje videa železničního přesunu armády.Český prezident Zeman však stejně nevěří, že se k válce schylovalo. Podle něj totiž Rusové nejsou blázni, aby se pouštěli do operace, která jim přinese více škody než užitku. Zároveň uvedl, že jde o třetí blamáž CIA.S kritikou CIA český prezident nešetří, měl totiž před pěti dny dostat zprávu, že ruský útok začne za pět dnů. Zeman take zmínil, že pochybuje o kvalitě zdrojů CIA.Ukrajinská otázka a jednání se ZápademV posledních měsících jsou vztahy mezi Ruskem a Západem ještě napjatější a situace kolem Ukrajiny se zhoršila. Washington a Brusel obviňují Moskvu z přípravy „invaze“ a prohlašují, že ruské jednotky jsou stahovány k hranici se sousedním státem. V této souvislosti Severoatlantická aliance posiluje svou přítomnost ve východní Evropě. 24. ledna byla uveřejněna informace o přesunu dánské fregaty do Baltu a čtyř dánských stíhaček do Litvy, španělských lodí a nizozemských stíhaček do Bulharska a také o možném vyslání francouzských jednotek do Rumunska.V Moskvě veškerá podobná tvrzení odmítají a zdůrazňují, že přesouvají jednotky na svém vlastním území. Ruská strana také připomíná, že Ukrajina nedodržuje minské dohody, podle nichž má být uzavřeno příměří a staženy těžké zbraně z kontaktní linie. Nyní Kyjev soustředil na hranici se samozvanými republikami DLR a LLR polovinu svých vojáků, kteří pravidelně střílejí na domobranu, a to i s použitím zakázané techniky - protitankového raketového systému Javelin a útočného dronu Bayraktar.Kreml a Ministerstvo zahraničních věcí RF opakovaně upozorňují, že cílem příběhů o „agresi“ je rozšířit zahraniční seskupení u ruských hranic. Kromě toho vysvětlili, že hlavním důvodem eskalace napětí na Ukrajině jsou akce Spojených států a NATO, které tam posílají vojenské instruktory, zbraně a techniku, zvyšují počet cvičení a tím ponoukají Kyjev k vojenským dobrodružstvím.Koncem loňského roku Moskva předala Bruselu a Washingtonu návrhy dokumentů o bezpečnostních zárukách. Kreml trvá na tom, aby NATO ukončilo vojenskou spolupráci s postsovětskými zeměmi, nevytvářelo základny na jejich území, omezilo rozmisťování útočných prostředků u ruských hranic, stáhlo americké jaderné zbraně z Evropy a nerozšiřovalo se na východ.27. ledna Rusko obdrželo písemnou odpověď. Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že západní partneři ignorovali to nejdůležitější – nerozšiřování aliance.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

