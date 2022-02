https://cz.sputniknews.com/20220217/kreml-bidenova-slova-o-utoku-na-ukrajinu-eskaluji-situaci-17668933.html

Kreml: Bidenova slova o „útoku na Ukrajinu“ eskalují situaci

Kreml: Bidenova slova o „útoku na Ukrajinu“ eskalují situaci

Prohlášení o plánech Moskvy „zaútočit“ na Ukrajinu, která pronesl mimo jiné americký prezident Joe Biden, situaci ještě více vyhrocují, řekl Sputniku tiskový... 17.02.2022, Sputnik Česká republika

„Bohužel taková prohlášení nadále eskalují napětí,“ řekl.Biden již několikrát vyslovil „prognózy“ ohledně ruské „invaze“ na Ukrajinu. Před několika dny list Politico s odvoláním na informované zdroje napsal, že během videokonference s představiteli západních zemí, Evropské unie a NATO Biden uvedl datum 16. února. Západní tisk začal tato slova překrucovat. Britské listy Sun a Mirror dokonce uvedly „přesný čas“ útoku - 2:00 ve středu, ale když k žádnému útoku nedošlo, musely výrok změnit.Později hlava Bílého domu prohlásila, že existují všechny důvody očekávat „invazi“ v „příštích několika dnech“ a že riziko války je „velmi vysoké“. Zároveň dal Biden najevo, že možnosti diplomatického urovnání přetrvávají.Peskov poznamenal, že je obtížné brát takové publikace vážně. Ukrajinské straně doporučil, aby si „nastavila budík“ a ujistila se, že nedojde k „útoku“.Ukrajinská otázkaKyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajně zesílenými „agresivními akcemi“ Ruska v blízkosti ukrajinských hranic. Moskva taková obvinění opakovaně popírá a tvrdí, že nikoho neohrožuje ani nemá v úmyslu napadnout, zatímco tvrzení o „ruské agresi“ slouží jako záminka k rozmístění dalšího vojenského vybavení NATO v blízkosti ruských hranic.Ruské ministerstvo zahraničí již dříve poznamenalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu se proti ní bránit jsou směšná a nebezpečná. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojáky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj není nikdo ohrožen a nikdo by se neměl obávat.Ze Západu nadále přicházejí obvinění, že Rusko údajně připravuje provokace na Ukrajině, a to navzdory návratu ruských vojáků do míst jejich rozmístění po cvičení. Ruský prezident Vladimir Putin se v pondělí sešel s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem a ministrem obrany Sergejem Šojgu. Šéf ruského ministerstva obrany na setkání s Putinem sdělil, že „některá cvičení se blíží ke konci, některá budou dokončena v nejbližší době“. Mluvčí ruského ministerstva obrany generálmajor Igor Konašenkov v úterý novinářům sdělil, že jižní a západní vojenský okruh Ruska zahájily návrat vojáků do míst své dislokace.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

