Lavrov: NATO dělá přesne to, z čeho obviňuje Moskvu, stupňuje vojenské síly

Lavrov: NATO dělá přesně to, z čeho obviňuje Moskvu, stupňuje vojenské síly

17.02.2022

2022-02-17T12:48+0100

2022-02-17T12:48+0100

2022-02-17T12:51+0100

„V reakci na to, že se ruští vojáci nacházejí na vlastním území, nikam nevpadli, nezvyšujeme žádnou přítomnost na hranici s členy NATO, ale NATO dělá přesně tohle (zvyšuje stav vojáků), z čeho nás obviňuje,“ řekl k závěrům jednání se svým italským protějškem.Rusko samostatně přijme rozhodnutí o tom, jak a jakými způsoby zajistí vlastní bezpečnost, prohlásil ministr zahraničí RF.„Když stejní Američané říkají Němcům a dalším Evropanům: „Ne, nevíte, co potřebujete pro vaši energetickou bezpečnost. Proto vám řekneme, že nelze spustit Nord Stream 2…“ Když říkají Němcům: „Víme líp, co potřebujete v zimě, létě a na podzim.“ Také nám říkají: „Proč prosazujete vaše iniciativy, vždyť vaši bezpečnost nikdo a ničím neohrožuje,“ řekl Lavrov novinářům k závěrům jednání s Luigim Di Maio.Ruská odpověďRusko a Západ nevyřeší mezi sebou problém, pokud se nedohodnou ohledně klíčových aspektů bezpečnosti v Evropě, řekl Lavrov.„Nepřekonáme tyto problémy, pokud se nedohodneme o klíčových postojích, na kterých závisí evropská bezpečnost. Je to nerozšíření NATO na východ, je to nerozmístění útočných zbraní, je to respektování vojensko-politické konfigurace, jež existovala v Evropě při podepsání Zakládajícího aktu Rusko-NATO,“ řekl ministr zahraničí RF.Lavrov sdělil, že Moskva dnes zašle odpověď Washingtonu na návrhy o bezpečnosti v papírové a elektronické formě.„Jak v papírové, tak v elektronické formě,“ řekl ministr na moskevské tiskové konferenci.V odpovědi na otázku, kdy bude tato odpověď zveřejněna, dodal: „Prakticky za několik hodin, myslím, že poté, co ji pošleme Američanům, plánujeme to udělat dnes,“ dodal Lavrov.Situace na UkrajiněV posledních měsících jsou vztahy mezi Ruskem a Západem ještě napjatější a situace kolem Ukrajiny se zhoršila. Washington a Brusel obviňují Moskvu z přípravy „invaze“ a prohlašují, že ruské jednotky jsou stahovány k hranici se sousedním státem. V této souvislosti Severoatlantická aliance posiluje svou přítomnost ve východní Evropě. 24. ledna byla uveřejněna informace o přesunu dánské fregaty do Baltu a čtyř dánských stíhaček do Litvy, španělských lodí a nizozemských stíhaček do Bulharska a také o možném vyslání francouzských jednotek do Rumunska.V Moskvě veškerá podobná tvrzení odmítají a zdůrazňují, že přesouvají jednotky na svém vlastním území. Ruská strana také připomíná, že Ukrajina nedodržuje minské dohody, podle nichž má být uzavřeno příměří a staženy těžké zbraně z kontaktní linie. Nyní Kyjev soustředil na hranici se samozvanými republikami DLR a LLR polovinu svých vojáků, kteří pravidelně střílejí na domobranu, a to i s použitím zakázané techniky - protitankového raketového systému Javelin a útočného dronu Bayraktar.Kreml a Ministerstvo zahraničních věcí RF opakovaně upozorňují, že cílem příběhů o „agresi“ je rozšířit zahraniční seskupení u ruských hranic. Kromě toho vysvětlili, že hlavním důvodem eskalace napětí na Ukrajině jsou akce Spojených států a NATO, které tam posílají vojenské instruktory, zbraně a techniku, zvyšují počet cvičení a tím ponoukají Kyjev k vojenským dobrodružstvím.Koncem loňského roku Moskva předala Bruselu a Washingtonu návrhy dokumentů o bezpečnostních zárukách. Kreml trvá na tom, aby NATO ukončilo vojenskou spolupráci s postsovětskými zeměmi, nevytvářelo základny na jejich území, omezilo rozmisťování útočných prostředků u ruských hranic, stáhlo americké jaderné zbraně z Evropy a nerozšiřovalo se na východ.27. ledna Rusko obdrželo písemnou odpověď. Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že západní partneři ignorovali to nejdůležitější – nerozšiřování aliance.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

