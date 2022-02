https://cz.sputniknews.com/20220217/lekar-prozradil-tajemstvi-spravne-konzumace-ryb-17661997.html

Lékař prozradil tajemství správné konzumace ryb

Ryby obsahují nenahraditelné omega-3 mastné kyseliny, jejichž nedostatek v organismu může způsobit různé nemoci, řekl.„Jedním z hlavních faktorů vzniku patologií u současných lidí je nedostatek omega-3 mastných kyselin. Jde o to, že prakticky všechny buňky našeho organismu mají membránu, jejíž fungování přímo závisí na množství obsažených omega-3 mastných kyselin. Čím víc omega-3, tím lépe bude buňka dýchat, lépe budou probíhat výměnné procesy, na čemž také závisí imunita,“ upřesnil Zolotarev.Optimálním způsobem přípravy ryb je zpracování párou, dušení nebo pečení, míní Zolotarev. Smažení sníží hodnotu dané potraviny. Dietolog také poradil konzumaci másla s rybami. Podle jeho slov to pomůže zvýšit kladné působení omega-3 mastných kyselin na imunitní systém.„V zimě určitě potřebujeme kromě ostatního také máslo. Přibližně 10 gramů denně, je to průměrná statistická norma. Nezapůsobí to na organismus negativně, pokud jde o cholesterol, pokud ale nemáte nemoci, při kterých je máslo zakázané, například zánět slinivky břišní. Dostatečné množství omega-3 mastných kyselin vytvoří spolu s máslem účinek bronchiální a plicní imunity, která vás ochrání také před následky viru,“ vysvětlil Andrej Zolotarev v rozhovoru pro Sputnik.Hodnota ryb pro lidi nesouvisí jenom s tím, že obsahuje omega-3 mastné kyseliny, dodal lékař. Každý druh ryb má unikátní vlastnosti. Některé, jako třeba šproty, jsou užitečné pro centrální nervovou soustavu. Všechny druhy lososu mají kladný vliv na oběhovou soustavu, látky obsažené v tresce mohou mít účinek proti nádorům, řekl Zolotarev.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

